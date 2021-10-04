Коли звільнять Разумкова – дата

Зараз вирішується питання кандидатури наступного спікера парламенту

Дмитро Разумков може піти у відставку. / Фото: Facebook

Рада збирає позачергове засідання щодо відставки спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова у четвер, 7 жовтня.

Про це повідомляють ЗМІ.

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"Надійшло від 153 народних депутатів пропозиція про проведення позачергового засідання. Воно планується на четвер о 16:00", – сказав спікер парламенту на Погоджувальній раді з головами фракцій.

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Відставка Разумкова