Хто стане новим главою Верховної Ради – у "слуг" вже є кандидат

У Трускавці депутати провели попереднє голосування – більшість за звільнення нинішнього спікера Разумкова

Стефанчук, швидше за все, замінить Разумкова (праворуч). Колаж "Сьогодні"

Схоже, депутати "Слуги народу" вже визначилися з відставкою глави Верховної Ради Дмитра Разумкова і вже навіть вибрали основного кандидата – новим керівником Верховної Ради може стати віцеспікер Руслан Стефанчук.

Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови фракції Євгенія Кравчук.

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За її словами, у фракції немає розколу, але є необхідність змінити главу парламенту на людину, яка дотримується позиції своїх колег.

"У нас відбулося тривале засідання фракції у Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає ніякого розколу у фракції з цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Мова йде про внутрішньофракційній конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз – делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.

відставка Разумкова