Хто стане новим главою Верховної Ради – у "слуг" вже є кандидат

Схоже, депутати "Слуги народу" вже визначилися з відставкою глави Верховної Ради Дмитра Разумкова і вже навіть вибрали основного кандидата – новим керівником Верховної Ради може стати віцеспікер Руслан Стефанчук.
Про це розповіла в ефірі телеканалу Україна 24 заступник голови фракції Євгенія Кравчук.
За її словами, у фракції немає розколу, але є необхідність змінити главу парламенту на людину, яка дотримується позиції своїх колег.
"У нас відбулося тривале засідання фракції у Трускавці. Ми мали абсолютно відверту нормальну роботу, розмову. У нас немає ніякого розколу у фракції з цього питання. Дійсно, це рішення досить важке (щодо Разумкова – ред.). Мова йде про внутрішньофракційній конфлікт, це саме політичний вимір нашої фракції зараз – делегувати іншій людині посаду голови парламенту. У нас зараз основний кандидат – це Руслан Стефанчук", – сказала Кравчук.
відставка Разумкова
- Вранці 30 вересня прессекретар голови парламенту Ольга Туній на своїй сторінці у Facebook написала, що їм надійшло звернення Давида Арахамії з пропозицією видати підписні листи для початку процедури відставки спікера.
- Після обіду Ольга Туній повідомила, що запущена друга процедура відставки спікера ВР.
- Прессекретар президента України Володимира Зеленського заявив, що лідер держави не причетний до ініціативи народних депутатів щодо початку процедури відставки з посади спікера Дмитра Разумкова.
- Сам Разумков заявив, що рішення про ініціювання його відставки ухвалювалося не всією фракцією і у нього немає конфлікту зі "Слугою народу".
- 4 жовтня "слуги" запустили процедуру відставки, передавши керівництву парламенту підписні листи.