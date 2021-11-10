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Хто знайшов тіло Павлова і чи були сліди насильства – заява поліції

Ексклюзив
Ігор Сєров Ігор Сєров Провідний оглядач Сьогодні Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
10 листопада, 17:52
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Представники поліції повідомили "Сьогодні" перші відомості про померлого
Борис Павлов мав невиліковне захворювання / Колаж "Сьогодні"
Борис Павлов мав невиліковне захворювання / Колаж "Сьогодні"

Поліція дала перші коментарі щодо смерті двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова і його брата Андрія - Бориса Павлова, якого було знайдено повішеним у своєму будинку.

Коментар

Цього разу з'явилася інформація про смерть Бориса Павлова, який, за попередніми даними, був двоюрідним братом мера Кривого Рогу, який застрелився раніше. За неофіційними даними, Бориса Павлова було знайдено повішеним сьогодні, 10 листопада.

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"Таке повідомлення надійшло до поліції від місцевої жительки (за неофіційними даними – колишньої цивільної дружини. – Авт.). Вона повідомила, що знайшла у квартирі повішеним чоловіка. Пізніше тіло було направлене на судово-медичну експертизу. Ознак нападу та насильницької смерті на тілі цієї людини виявлено не було. На всі запитання дадуть відповіді експерти", – повідомила "Сьогодні" пресофіцер поліції Кривого Рогу Оксана Лесонен.

Своєю чергою, за неофіційною інформацією, Борис Павлов мав серйозні захворювання.

Трагедія родини Павлова

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