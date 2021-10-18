У Кривому Розі знайшли мертвим брата загиблого мера Павлова

У Кривому Розі знайшли мертвим Андрія Павлова – молодшого брата мера міста Костянтина Павлова, який застрелився в серпні з невстановлених причин.
Що відомо
Телеграм канал "Блог Кривого Ріга" повідомляє, що брат Костянтина Павлова Андрій Павлов був знайдений мертвим у власній квартирі близько 18 години вечора. Виявили його друзі, які зайшли провідати його.
"За попередньою інформацією, слідів насильницької смерті на тілі чоловіка не виявили. На даний момент в квартирі брата покійного мера Кривого Рогу проводять слідчі дії. За словами очевидців, ще вранці Андрій Павлов був живий. На даний момент розглядають кілька версій причини смерті: зловживання алкогольними напоями і ускладнення пов'язані з COVID-19. Вранці Андрій Павлов скаржився на погане самопочуття", – повідомляється на телеграм-каналі.
Офіційні дані
Національна поліція Дніпропетровської області повідомила, що тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його повідати.
"Заявник повідомив, що загиблий вранці подзвонив йому і попросив привезти води, оскільки з учорашнього дня відчував себе погано. Коли знайомий приїхав, то людина вже був мертвою. У поліцію надійшло повідомлення про смерть 42-річного чоловіка в одній з квартир в Центрально-Міському районі Кривого Рогу. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.
Що відомо про Костянтина Павлова?
- Як повідомляли новини "Сьогодні", Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. Його обов'язки тимчасово виконуватиме секретар міськради Олександр Котляр. 19 серпня Павлова поховали.
- Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до складу якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.