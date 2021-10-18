В Кривом Роге нашли мертвым брата погибшего мэра Павлова

В Кривом Роге нашли мертвым Андрея Павлова – младшего брата застрелившегося в августе по неустановленным причинам мэра города Константина Павлова.
Об этом сообщают СМИ со ссылкой на источники в МВД.
Что известно
Телеграмм канал "блог Кривого Рога" сообщает, что брат Константина Павлова Андрей Павлов был найден мертвым в личной квартире около 18 часов вечера. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать его и обнаружили мужчину мертвым.
"По предварительной информации, следов насильственной смерти на теле мужчины не обнаружили В настоящий момент в квартире брата покойного мэра Кривого Рога проводят следственные действия. По словам очевидцев, ещё утром Андрей Павлов был жив. В настоящий момент рассматривают несколько версий причины смерти: злоупотребление алкогольными напитками и осложнения связанные с COVID-19. Утром Андрей Павлов жаловался на плохое самочувствие", – сообщает на телеграм-канале.
Официальные данные
Национальная полиция Днепропетровской области сообщила, что тело погибшего обнаружил знакомый, приехавший его навестить. "Заявитель сообщил, что погибший утром позвонил ему и попросил привезти воды, поскольку со вчерашнего дня чувствовал себя плохо. Когда знакомый приехал, то человек уже был мертв. В полицию поступило сообщение о смерти 42-летнего мужчины в одной из квартир в Центрально-Городском районе Кривого Рога. По предварительной информации, видимых признаков насильственной смерти на теле погибшего нет", – сказано в сообщении полиции.
Что известно о Константине Павлове?
- Как сообщали новости "Сегодня", Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. Его обязанности временно будет исполнять секретарь горсовета Александр Котляр. 19 августа Павлова похоронили.
- Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.