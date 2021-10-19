Загадка сім'ї мера Павлова: тепер кажуть, що його брата отруїли

Знайомі сім'ї колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова, який застрелився у серпні за загадкових обставин, заговорили про вбивство його молодшого брата, тіло якого знайшли в його квартирі 18 жовтня.
"Я впевнена, що його отруїли. Якщо причина смерті дійсно отруєння, він точно не сам це зробив. Я впевнена на 100%", – про це заявила журналістам депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.
За словами політика, медики вже провели розтин тіла загиблого брата ексмера Кривого Рогу Костянтина Павлова – Андрія. Однак причини смерті 47-річного чоловіка поки не оприлюднені.
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Думка депутата
"Уже провели розтин тіла Андрія, але поки нам нічого не говорять. Офіційно. Неофіційно – причини смерті придумують. Це почалося ще вчора зі зливу про нібито його алкоголізм. Намагатимуться дискредитувати. Мені сказали, що у нього вдома поліція знайшла 7 тисяч доларів, їх вилучили. Але Андрій отримував офіційно чисту зарплату на "Арселор Міттал" 40 тисяч грн, плюс премії. Він був начальником цеху. Він міг собі дозволити їсти нормальну їжу і нормальне щось випити під привід, як і всі. І друг його, і сусіди, і його знайомі кажуть всі як один, що ніколи його п'яним не бачили. Він не зловживав спиртним", – поділилася своєю думкою Вікторія Третяк.
Як розвивалися події
- Увечері 18 жовтня телеграм-канал Блог Кривого Рогу повідомляє, що брат Костянтина Павлова Андрій був знайдений мертвим у власній квартирі близько 18:00. Виявили його друзі, які зайшли провідати його.
- Вранці 19 жовтня стало відомо, що правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу за статтею про умисне вбивство.
- Знайомі та рідні розповіли ЗМІ, що Андрій Павлов не зловживав алкоголем, а значить, це не могло стати причиною його смерті.
- Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.
- "За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – було сказано в офіційному повідомленні поліції.