Кто нашел тело Павлова и были ли следы насилия – заявление полиции

Полиция дала первые комментарии относительно смерти двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея - Бориса Павлова, который был найден повешенным в своем доме.
Комментарий
В этот раз появилась информация о смерти Бориса Павлова, который, по предварительным данным, приходился двоюродным братом застрелившемуся ранее мэру Кривого Рога. По неофициальным данным, Борис Павлов был найден повешенным сегодня, 10 ноября.
"Такое сообщение поступило в полицию от местной жительницы (по неофициальным данным – бывшей гражданской жены. – Авт.). Она сообщила, что нашла в квартире повешенным мужчину. Позже тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Признаков нападения и насильственной смерти на теле этого человека обнаружено не было. На все вопросы дадут ответы эксперты", – сообщила "Сегодня" пресс-офицер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.
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В свою очередь, по неофициальной информации, Борис Павлов имел серьезные заболевания.
Трагедия семьи Павлова
- Меньше месяца назад в своей квартире был найден мертвым брат покойного мэра города – Андрей. Обнаружили его друзья, которые зашли проведать.
- Согласно официальной версии, причиной смерти является алкогольное отравление.
- Как сообщали новости "Сегодня", мэр Константин Павлов был обнаружен мертвым в своем доме рано утром 15 августа. В полиции открыли уголовное производство по статье "Умышленное убийство". Позже появилось видео с камеры наблюдения момента гибели Павлова. 19 августа Павлова похоронили.
- Эксперты связывают гибель мэра Кривого Рога с "бандой Хипака", состоявшей из жителей города, которые неоднократно привлекались к уголовной ответственности за совершение особо тяжких преступлений.
- 10 ноября днем местный Telegram-канал сообщил о смерти еще одного Павлова. Этот мужчина длительное время болел туберкулезом.