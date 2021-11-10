Кто нашел тело Павлова и были ли следы насилия – заявление полиции

Представители полиции сообщили "Сегодня" первые сведения об умершем

Борис Павлов имел неизлечимое заболевание / Коллаж "Сегодня"

Полиция дала первые комментарии относительно смерти двоюродного брата погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова и его брата Андрея - Бориса Павлова, который был найден повешенным в своем доме.

Комментарий

В этот раз появилась информация о смерти Бориса Павлова, который, по предварительным данным, приходился двоюродным братом застрелившемуся ранее мэру Кривого Рога. По неофициальным данным, Борис Павлов был найден повешенным сегодня, 10 ноября.

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"Такое сообщение поступило в полицию от местной жительницы (по неофициальным данным – бывшей гражданской жены. – Авт.). Она сообщила, что нашла в квартире повешенным мужчину. Позже тело было направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Признаков нападения и насильственной смерти на теле этого человека обнаружено не было. На все вопросы дадут ответы эксперты", – сообщила "Сегодня" пресс-офицер полиции Кривого Рога Оксана Лесонен.

В свою очередь, по неофициальной информации, Борис Павлов имел серьезные заболевания.

Трагедия семьи Павлова