У Кривому Розі знайшли повішеним брата загиблого мера Павлова

Двоюрідного брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Палова і його брата Андрія, Бориса Павлова, знайдено повішеним у своєму будинку.
Про це пише один з місцевих Telegram-каналів. Повідомляють, що він тривалий час хворів на туберкульоз.
Офіційної інформації наразі немає. "Сьогодні" стежать за ситуацією.
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Зазначимо, за останні 3 місяці це третій загадково загиблий із родини Павлових.
Що відомо про загибель Костянтина та Андрія Павлових
- Менше ніж місяць тому у своїй квартирі був знайдений мертвим брат покійного мера міста – Андрій. Виявили його друзі, які зайшли на провідини.
- Згідно з офіційною версією, причиною смерті є алкогольне отруєння.
- Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.
- Як повідомляли новини "Сьогодні", мер Костянтин Павлов був знайдений мертвим у своєму будинку рано-вранці 15 серпня. У поліції відкрили кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство". Пізніше з'явилося відео з камери спостереження моменту загибелі Павлова. 19 серпня Павлова поховали.
- Експерти пов'язують загибель мера Кривого Рогу з "бандою Хіпака", до якої входили жителі міста, що неодноразово притягувалися до кримінальної відповідальності за скоєння особливо тяжких злочинів.