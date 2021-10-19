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Версія поліції: підтвердилося отруєння брата мера Кривого Рогу Андрія Павлова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
19 жовтня, 21:54
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Журналісти розповіли свою версію події
Поліція відразу заявляла, що видимих слідів насильства на тілі Андрія не було / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"
Поліція відразу заявляла, що видимих слідів насильства на тілі Андрія не було / Фото "Сьогодні" / Колаж "Сьогодні"

Поліція оприлюднила офіційну причину смерті молодшого брата мера міста Костянтина Павлова – Андрія. Згідно з офіційною версією, причиною смерті є алкогольне отруєння.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

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Офіційні дані

"Згідно з офіційним висновком судово-медичної експертизи смерть криворіжця настала внаслідок токсичної дії спиртів, випадкового отруєння алкоголем. Тіло загиблого виявив знайомий, який приїхав його провідати. Напередодні потерпілий скаржився на проблеми зі здоров’ям. 18 жовтня до поліціі надійшло повідомлення про смерть чоловіка 1977 року народження в одній із квартир у Центрально-Міському районі м. Кривий Ріг. За попередньою інформацією, видимих ознак насильницької смерті на тілі загиблого немає", – сказано в повідомленні поліції.

Неофіційна версія

Місцеві журналісти також стверджують, що проблема насамперед була в алкоголі.

"Люди з оточення померлого Костянтина Павлова знають, що той намагався контролювати свого брата і його пристрасть до спиртного. Але після смерті Костянтина Юрійовича убитий горем брат, за словами людей з оточення Павлових, знову почав випивати. Минулої п'ятниці, 15 жовтня, було рівно два місяці, як не стало Костянтина Юрійовича. Найімовірніше, це і стало причиною затяжного алкогольного отруєння, що стало для Андрія Павлова фатальним", – написав у телеграм-каналі Олег Єрмолінський.

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Як розвивалися події

  • Трохи раніше знайомі сім'ї колишнього мера Кривого Рогу Костянтина Павлова заговорили про вбивство його молодшого брата. "Я впевнена, що його отруїли. Якщо причина смерті дійсно отруєння, він точно не сам це зробив. Я впевнена на 100%", – про це заявила журналістам депутат міськради Кривого Рогу Вікторія Третяк.
  • Увечері 18 жовтня телеграм-канал Блог Кривого Рогу повідомляє, що брат Костянтина Павлова Андрій був знайдений мертвим у власній квартирі близько 18:00. Виявили його друзі, які зайшли провідати чоловіка.
  • Вранці 19 жовтня стало відомо, що правоохоронці розслідують смерть брата загиблого мера Кривого Рогу Костянтина Павлова Андрія за статтею про умисне вбивство.
  • Друг померлого розповів поліції про останні хвилини життя 46-річного Андрія Павлова.

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