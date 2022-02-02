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Криза, яка змінить Європу: Time присвятив обкладинку Україні

Наталія Магдик Наталія Магдик Редактор розділу Влада Сьогодні
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2 лютого, 16:15
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На обкладинці зображено військовослужбовця в маскувальному зимовому екіпіруванні, який іде в бліндажі
Новий випуск журналу вийде 14 лютого
Новий випуск журналу вийде 14 лютого / Фото: Колаж: Сьогодні

Впливовий американський журнал TIME присвятив свій новий номер Україні. Анонс видання опублікувало Twitter.

У свіжому випуску буде опублікована стаття "Нерозказана історія кризи, яка може змінити Європу назавжди. Матеріал буде присвячений ситуації, що склалася навколо України.

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У статті розповідається про те, що Росія нарощує сили біля українських кордонів, тому США та Євросоюз надають підтримку Україні. Автор проводить зв'язок між новою загрозою російській агресії та кримінальним переслідуванням кума Путіна, нардепа Віктора Медведчука.

"Я вважаю їх дияволами. Їхні наративи спрямовані на те, щоб позбавити Україну її державності. Аль Капоне вбив багато людей, але його посадили через податки. Я думаю, ці канали вбили багато людей під час інформаційної війни", – пише автор.

Також у статті він ділиться інсайдами, отриманими від однієї з веж Кремля, які пояснюють логіку рішень Путіна:

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"Якщо ми не будемо їм вселяти страх, то у нас не вийде дійти чіткого рішення. Так працює західна система. Їм дуже важко прийти хоч у чомусь до єдиної думки. Ці частини, що постійно рухаються, ці системи стримувань і противаг, кожна з яких тягне в різні боки. Мета полягає в тому, щоб уявити загрозу з такими масштабними наслідками, що змусить усіх, хто по той бік, погодитись", – зазначає він.

Ситуація стає напруженою

Справа Медведчука

На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – його звинувачують у державній зраді та сприянні діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").

12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО із можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.

А 2 листопада у справі про держзраду та замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився термін домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід.

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10 січня Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного у держзраді нардепа Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту.

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