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Поки хворів на COVID-19 – продовжили арешт: суд щодо Медведчука знову зірвався

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
6 грудня, 17:03
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Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"
Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"

У справі нардепа Віктора Медведчука, який підозрюється у державній зраді та сприянні тероризму, знову зірвався суд – він не прийшов на сьогоднішнє засідання і його перенесли на 17 грудня.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Адвокати стверджують, що Медведчук не отримав повістки про виклик до Апеляційного суду Києва, а також надали суду довідку, що підозрюваний нещодавно перехворів на COVID-19. Ухвалено рішення перенести засідання за апеляційною скаргою на 17 грудня.

Йдеться про домашній арешт у кримінальному провадженні за фактом державної зради та сприяння терористичній діяльності. Печерський районний суд Києва 12 жовтня обрав Медведчуку запобіжний захід до 7 грудня.

Медведчук під арештом до 14 січня

Адвокат Дмитро Лойфман наголосив, що право Медведчука на захист було порушено, оскільки апеляцію не розглянули у передбачені законодавством терміни: строк дії ухвали про застосування запобіжного заходу закінчився 19 листопада.

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"Держава вкотре порушила права Віктора Володимировича на оскарження свого арешту. Тобто своєчасно стороною захисту було подано апеляційну скаргу, яка згідно із законом мала бути розглянута протягом трьох днів, але не пізніше закінчення дії ухвали", – сказав він і додав, що нещодавно продовжили цілодобовий домашній арешт до 14 січня.

Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко розповіла, що запобіжний захід, обраний підозрюваному 12 жовтня, був продовжений Печерським районним судом у середині листопада до 14 січня, пише УНІАН.

Водночас вона заявила, що сторона захисту більше не оскаржуватиме запобіжний захід у Київському апеляційному суді, оскільки не бачить сенсу.

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У чому підозрюють Медведчука

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Анна Ткаченко

провідний редактор розділу "Влада"

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