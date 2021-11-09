Суд над Медведчуком зірвався через хворобу

Розгляд апеляційних скарг відкладено – у суді назвали причину

Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"

Розгляд апеляційних скарг на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту для народного депутата Віктора Медведчука у справі про державну зраду сьогодні не відбудеться. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

"У зв'язку із хворобою головуючого судді Ігоря Паленика розгляд апеляційних скарг адвокатів Медведчука та прокурорів перенесено на 11.30 6 грудня", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що 2 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку як особисте зобов'язання до 31 грудня.

Йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних багатств у Криму. Граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цій справі закінчився (під арештом він із травня), і подальше продовження було неможливим. У зв'язку з цим прокурори просили суд призначити новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя схвалив їхнє клопотання. Особисте зобов'язання діятиме до 31 грудня.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів та звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО та махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років ув'язнення до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);

передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час знаходився на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);

антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ);

спонсорування тероризму через один із українських банків із дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – Іде підготовка до розгляду справи в суді по суті.