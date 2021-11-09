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Суд над Медведчуком зірвався через хворобу

Наталія Магдик Наталія Магдик
9 листопада, 13:54
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Розгляд апеляційних скарг відкладено – у суді назвали причину
Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"
Медведчук все одно залишиться сидіти вдома. Колаж "Сьогодні"

Розгляд апеляційних скарг на рішення Печерського районного суду щодо цілодобового домашнього арешту для народного депутата Віктора Медведчука у справі про державну зраду сьогодні не відбудеться. Про це повідомляє УНІАН із посиланням на прес-службу Київського апеляційного суду.

"У зв'язку із хворобою головуючого судді Ігоря Паленика розгляд апеляційних скарг адвокатів Медведчука та прокурорів перенесено на 11.30 6 грудня", – йдеться у повідомленні.

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Раніше ми писали, що 2 листопада Печерський суд Києва обрав запобіжний захід підозрюваному в держзраді нардепу Віктору Медведчуку як особисте зобов'язання до 31 грудня.

Йдеться про кримінальне провадження, в якому політик підозрюється в держзраді та замаху на розграбування національних багатств у Криму. Граничний строк у 6 місяців його перебування під цілодобовим домашнім арештом у цій справі закінчився (під арештом він із травня), і подальше продовження було неможливим. У зв'язку з цим прокурори просили суд призначити новий запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Суддя схвалив їхнє клопотання. Особисте зобов'язання діятиме до 31 грудня.

Що інкримінують Медведчуку

Віктора Медведчука підозрюють у державній зраді, порушенні законів та звичаїв війни, спонсоруванні бойовиків ОРДЛО та махінаціях з вугіллям. Йому світить від 12 років ув'язнення до довічного. Серед висунутих йому звинувачень:

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  • замах на розкрадання природних ресурсів (за версією слідства, 2015 року фігуранти справи вступили в змову з чиновником уряду РФ для видобутку корисних копалин на шельфі Чорного моря);
  • передача російським спецслужбам відомостей, що містять держтаємницю (у 2020 році Медведчук нібито передав Козаку, який на той час знаходився на території Росії, відомості про секретний підрозділ української армії);
  • антиукраїнська діяльність (Медведчука підозрюють у намірі створити "інфраструктуру впливу" через українців, які працюють у РФ);
  • спонсорування тероризму через один із українських банків із дозволу вищих посадових осіб країни.

20 серпня генпрокурор Ірина Венедиктова заявила, що розслідування щодо Медведчука завершено – Іде підготовка до розгляду справи в суді по суті.

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