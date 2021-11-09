Суд над Медведчуком сорвался из-за болезни

Рассмотрение апелляционных жалоб отложено – в суде назвали причину

Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Медведчука и прокуроров перенесено. Коллаж "Сегодня"

Рассмотрение апелляционных жалоб на решение Печерского районного суда о круглосуточном домашнем аресте для народного депутата Виктора Медведчука по делу о государственной измене сегодня не состоится. Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на пресс-службу Киевского апелляционного суда.

"В связи с болезнью председательствующего судьи Игоря Паленика рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Медведчука и прокуроров перенесено на 11.30 6 декабря", – говорится в сообщении.

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Ранее мы писали о том, что 2 ноября Печерский суд Киева избрал меру пресечения подозреваемому в госизмене нардепу Виктору Медведчуку в виде личного обязательства до 31 декабря.

Речь идет об уголовном производстве, в котором политик подозревается в госизмене и покушении на разграбление национальных богатств в Крыму. Предельный срок в 6 месяцев его пребывания под круглосуточным домашним арестом в этом деле закончился (под арестом он с мая), и дальнейшее продление было невозможно. В связи с этим прокуроры просили суд назначить новую меру пресечения в виде личного обязательства. Судья одобрил их ходатайство. Личное обязательство будет действовать до 31 декабря.

Что инкриминируют Медведчуку

Виктора Медведчука подозревают в государственной измене, нарушении законов и обычаев войны, спонсировании боевиков ОРДЛО и махинациях с углем. Ему светит от 12 лет тюрьмы до пожизненного. Среди выдвинутых ему обвинений:

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покушение на расхищение природных ресурсов (по версии следствия, в 2015 году фигуранты дела вступили в сговор с чиновником правительства РФ для добычи полезных ископаемых на шельфе Черного моря);

передача российским спецслужбам сведений, содержащих гостайну (в 2020 году Медведчук якобы передал Козаку, находившемуся в тот момент на территории России, сведения о секретном подразделении украинской армии);

антиукраинская деятельность (Медведчука подозревают в намерении создать "инфраструктуру влияния" через украинцев, работающих в РФ);

спонсирование терроризма через один из украинских банков с разрешения высших должностных лиц страны.

20 августа генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что расследование по Медведчуку завершено – идет подготовка к рассмотрению дела в суде по сути.