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Пока болел COVID-19 – продлил арест: суд по Медведчуку снова сорвался

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
6 декабря, 17:03
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Адвокаты отказываются подавать новую апелляцию – кум Путина проведет под домашним арестом Новый год и Рождество
Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Медведчука и прокуроров перенесено. Коллаж "Сегодня"
Рассмотрение апелляционных жалоб адвокатов Медведчука и прокуроров перенесено. Коллаж "Сегодня"

По делу нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму, снова сорвался суд – он не пришел на сегодняшнее заседание и его перенесли на 17 декабря.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Адвокаты утверждают, что Медведчук не получил повестку о вызове в Апелляционный суд Киева, а также предоставили суду справку, что подозреваемый недавно переболел COVID-19. Принято решение перенести заседание по апелляционной жалобе на 17 декабря.

Речь идет о домашнем аресте в уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Печерский районный суд Киева 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения до 7 декабря.

Медведчук под арестом до 14 января

Адвокат Дмитрий Лойфман подчеркнул, что право Медведчука на защиту было нарушено, поскольку апелляцию не рассмотрели в предусмотренные законодательством сроки: срок действия определения о применении меры пресечения истек 19 ноября.

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"Государство в очередной раз нарушило права Виктора Владимировича на обжалование своего ареста. То есть своевременно стороной защиты была подана апелляционная жалоба, которая по закону должна была быть рассмотрена в течение трех дней, но не позднее окончания действия определения", – сказал он и добавил, что недавно продлили круглосуточный домашний арест до 14 января.

Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко рассказала, что мера пресечения, избранная подозреваемому 12 октября, была продлена Печерским районным судом в середине ноября до 14 января, пишет УНИАН.

При этом она заявила, что сторона защиты больше не будет обжаловать меру пресечения в Киевском апелляционном суде, поскольку не видит смысла.

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