Пока болел COVID-19 – продлил арест: суд по Медведчуку снова сорвался

По делу нардепа Виктора Медведчука, который подозревается в государственной измене и содействии терроризму, снова сорвался суд – он не пришел на сегодняшнее заседание и его перенесли на 17 декабря.
Об этом сообщает Радио Свобода.
Адвокаты утверждают, что Медведчук не получил повестку о вызове в Апелляционный суд Киева, а также предоставили суду справку, что подозреваемый недавно переболел COVID-19. Принято решение перенести заседание по апелляционной жалобе на 17 декабря.
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Речь идет о домашнем аресте в уголовном производстве по факту государственной измены и содействия террористической деятельности. Печерский районный суд Киева 12 октября избрал Медведчуку меру пресечения до 7 декабря.
Медведчук под арестом до 14 января
Адвокат Дмитрий Лойфман подчеркнул, что право Медведчука на защиту было нарушено, поскольку апелляцию не рассмотрели в предусмотренные законодательством сроки: срок действия определения о применении меры пресечения истек 19 ноября.
"Государство в очередной раз нарушило права Виктора Владимировича на обжалование своего ареста. То есть своевременно стороной защиты была подана апелляционная жалоба, которая по закону должна была быть рассмотрена в течение трех дней, но не позднее окончания действия определения", – сказал он и добавил, что недавно продлили круглосуточный домашний арест до 14 января.
Адвокат Медведчука Лариса Чередниченко рассказала, что мера пресечения, избранная подозреваемому 12 октября, была продлена Печерским районным судом в середине ноября до 14 января, пишет УНИАН.
При этом она заявила, что сторона защиты больше не будет обжаловать меру пресечения в Киевском апелляционном суде, поскольку не видит смысла.
В чем подозревают Медведчука
- В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористическим организациям (т.н. "Л/ДНР").
- 12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен.
- А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения Медведчуку.