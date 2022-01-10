Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив у Facebook його соратник, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.
"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт", – написав він.
Кузьмін зазначив, що за законом максимальний строк домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців (у сукупності, з початку першого арешту). Наразі домашній арешт, за словами нардепа, продовжено вже до 10 місяців.
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"До речі, прокурори Генпрокуратури в цей ганебний судовий процес не з'явилися, а надіслали замість себе підлеглих із районної прокуратури, що так само є незаконним", – наголосив нардеп.
Ситуація із Медведчуком
- На початку жовтня куму Путіна повідомили про нову підозру – йому інкримінують державну зраду та сприяння діяльності терористичних організацій (т.зв. "Л/ДНР").
- 12 жовтня суд призначив йому цілодобовий домашній арешт до 7 грудня, хоча прокурори просили відправити підозрюваного до СІЗО з можливістю внесення застави у 1 мільярд гривень. Адвокати підозрюваного раніше казали, що цей домашній арешт продовжили у середині листопада до 14 січня.
- А 2 листопада у справі про держзраду і замах на розграбування державних ресурсів у Криму (це перша справа проти Медведчука) закінчився строк домашнього арешту і суд призначив новий запобіжний захід.