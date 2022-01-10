Суд виніс нове рішення щодо Медведчука

Кузьмін заявив, що куму Путіна нібито перевищили максимальний строк домашнього арешту

Медведчук ще щонайменше два місяці сидітиме вдома. Колаж "Сьогодні"

Печерський суд Києва продовжив на два місяці запобіжний захід для підозрюваного в держзраді нардепа Віктора Медведчука у вигляді домашнього арешту. Про це повідомив у Facebook його соратник, нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін.

"Суддя Печерського суду Києва Білоцерковець щойно продовжив Медведчуку домашній арешт", – написав він.

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Кузьмін зазначив, що за законом максимальний строк домашнього арешту не може перевищувати 6 місяців (у сукупності, з початку першого арешту). Наразі домашній арешт, за словами нардепа, продовжено вже до 10 місяців.

"До речі, прокурори Генпрокуратури в цей ганебний судовий процес не з'явилися, а надіслали замість себе підлеглих із районної прокуратури, що так само є незаконним", – наголосив нардеп.

Ситуація із Медведчуком