Суд вынес новое решение по Медведчку

Кузьмин заявил, что куму Путина якобы превысили максимальный срок домашнего ареста

Медведчук еще минимум два месяца будет сидеть дома. Коллаж "Сегодня"

Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в виде домашнего ареста. Об этом сообщил в Facebook его соратник, нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин.

"Судья Печерского суда Киева Белоцерковец только что продлил Медведчуку домашний арест", – написал он.

Реклама

Кузьмин отметил, что по закону максимальный срок домашнего ареста не может превышать 6 месяцев (в совокупности, с начала первого ареста). Сейчас же домашний арест, по словам нардепа, продлен уже до 10 месяцев.

"Кстати, прокуроры Генпрокуратуры в этот позорный судебный процесс не явились, а послали вместо себя подчиненных из районной прокуратуры, что так же является незаконным", – подчеркнул нардеп.

Ситуация с Медведчуком