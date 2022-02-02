Кризис, который изменит Европу: Time посвятил обложку Украине

На обложке изображен военнослужащий в маскировочной зимней экипировке, который идет в блиндаже

Новый выпуск журнала выйдет 14 февраля / Фото: Коллаж: Сегодня

Влиятельный американский журнал TIME посвятил свой свежий номер Украине. Анонс издание опубликовало в Twitter.

В свежем выпуске будет опубликована статья под названием "Нерассказанная история кризиса, который может изменить Европу навсегда". Материал будет посвящен ситуации, которая сложилась вокруг Украины.

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В самой статье рассказывается о том, что Россия наращивает силы возле украинских границ, поэтому США и Евросоюз оказывают поддержку Украине. Автор проводит связь между новой угрозой российской агрессии и уголовным преследованием кума Путина, нардепа Виктора Медведчука.

"Я считаю их дьяволами. Их нарративы направлены на то, чтобы лишить Украину ее государственности. Аль Капоне убил много людей, но его посадили из-за налогов. Я думаю, эти каналы убили много людей в ходе информационной войны", – пишет автор.

Также в статье он делится инсайдами, полученными от одной из башен Кремля, которые объясняют логику решений Путина:

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"Если мы не будем им внушать страх, то у нас не получится прийти к четкому решению. Так работает западная система. Им очень трудно прийти хоть в чем-то к единому мнению. Эти постоянно движущиеся части, эти системы сдержек и противовесов, каждая из которых тянет в разные стороны. Цель состоит в том, чтобы представить угрозу с такими масштабными последствиями, что вынудит всех, кто по ту сторону, согласиться", – отмечает он.

Ситуация становится напряженной

Руководство оборонных ведомств Великобритании предоставило Борису Джонсону 30 января новую информацию о ситуации на границе с Украиной, вблизи которой Россия продолжает наращивать свое военное присутствие и перебрасывать военную технику и армию. Он отметил, что нынешняя ситуация вызывает большие опасения, и призвал Россию к переговорам.

Кроме того, на фоне обострения ситуации вокруг Украины Лондон рассматривает возможность в два раза нарастить численность своих войск, дислоцированных в Восточной Европе.

Дело Медведчука

В начале октября куму Путина сообщили о новом подозрении – ему вменяют государственную измену и содействие деятельности террористических организаций (т.н. "Л/ДНР").

12 октября суд назначил ему круглосуточный домашний арест до 7 декабря, хотя прокуроры просили отправить подозреваемого в СИЗО с возможностью внесения залога в 1 миллиард гривен. Адвокаты подозреваемого ранее говорили, что этот домашний арест продлили в середине ноября до 14 января.

А 2 ноября по делу о госизмене и покушении на разграбление государственных ресурсов в Крыму (это первое дело против Медведчука) истек срок домашнего ареста и суд назначил новую меру пресечения.

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10 января Печерский суд Киева продлил на два месяца меру пресечения для подозреваемого в госизмене нардепа Виктора Медведчука в виде домашнего ареста.