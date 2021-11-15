Корнієнко запропонував кандидата на посаду голови партії "Слуга народу"

Сьогодні слуги народу оберуть нового главу партії і, схоже, вже відомо, хто займе місце Корнієнка

Олена Шуляк може замінити Корнієнка у керівництві "СН". Колаж "Сьогодні"

Олександр Корнієнко бачить своєю наступницею на посаді голови партії "Слуга народу" народного депутата Олену Шуляк і пропонуватиме її кандидатуру на сьогоднішньому з'їзді партії.

Про це повідомляє пресслужба політсили

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Він вважає її одним із найактивніших членів партії.

"Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.

Що відомо про Олену Шуляк

Вона є заступником голови фракції "Слуга народу", заступником голови Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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До обрання до Ради тривалий час займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членом правління ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

2014 року балотувалася до Київської міської ради, а 2019-го обрана народним депутатом від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Зміни у "Слузі народу"

8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення у життя амбітних планів, побудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.

Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк. Також у "СН" назвали топ-5 претендентів на посаду нового глави партії.

"Слугу народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людей народними депутатами.

Тим часом голова фракції Давид Арахамія порадив Разумкову скласти мандат та піти на вибори. За його словами, на з’їзді президентської партії вирішили не розглядати питання колишнього спікера Ради.

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Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді.