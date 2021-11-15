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Корнієнко запропонував кандидата на посаду голови партії "Слуга народу"

Сергій Мартинець Сергій Мартинець Редактор розділу Влада
15 листопада, 10:18
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Сьогодні слуги народу оберуть нового главу партії і, схоже, вже відомо, хто займе місце Корнієнка
Олена Шуляк може замінити Корнієнка у керівництві "СН". Колаж "Сьогодні"
Олена Шуляк може замінити Корнієнка у керівництві "СН". Колаж "Сьогодні"

Олександр Корнієнко бачить своєю наступницею на посаді голови партії "Слуга народу" народного депутата Олену Шуляк і пропонуватиме її кандидатуру на сьогоднішньому з'їзді партії.

Про це повідомляє пресслужба політсили

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Він вважає її одним із найактивніших членів партії.

"Без перебільшення, Олена – боєць, відданий справі нашого президента, його курсу на побудову сучасної України. Вона – досвідчений управлінець і вже політик, якому вдалося домогтися ухвалення низки важливих реформ та ініціатив", – заявив Корнієнко.

Що відомо про Олену Шуляк

Вона є заступником голови фракції "Слуга народу", заступником голови Комітету Верховної Ради з організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування. Також вона є головою Координаційної ради з проблемних питань у містобудуванні.

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До обрання до Ради тривалий час займалася підприємницькою діяльністю, була одним із 18 засновників Спілки українських підприємців, а також членом правління ГО "Офіс ефективного регулювання" (BRDO).

2014 року балотувалася до Київської міської ради, а 2019-го обрана народним депутатом від "Слуги народу" і того ж року стала представницею Кабінету міністрів у Верховній Раді.

Зміни у "Слузі народу"

  • 8 листопада Олександр Корнієнко заявив, що йде з керівництва партією "СН" у зв'язку із зайнятістю на посаді віцеспікера парламенту. Він нагадав, що на новій посаді є завдання від політичної сили та президента України – реформа парламенту, законодавче забезпечення та втілення у життя амбітних планів, побудова якісніших відносин із виконавчою владою та місцевим самоврядуванням.
  • Корнієнко у своїй заяві натякнув, що очолити "слуг" може жінка. ЗМІ дізналися, що головним кандидатом на пост голови партії є нардеп Олена Шуляк. Також у "СН" назвали топ-5 претендентів на посаду нового глави партії.
  • "Слугу народу" чекає на поповнення у парламенті – Центральна виборча комісія визнала трьох людей народними депутатами.
  • Тим часом голова фракції Давид Арахамія порадив Разумкову скласти мандат та піти на вибори. За його словами, на з’їзді президентської партії вирішили не розглядати питання колишнього спікера Ради.

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Журналісти "Сьогодні" також розбиралися, що вирішать депутати на своєму з'їзді.

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