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"Скласти мандат і піти на вибори" – в "Слузі народу" оголосили вердикт Разумкову

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
13 листопада, 00:16
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На зʼїзді президентської партії вирішили не розглядати питання Разумкова, але дали йому пораду
Протистояння цих політиків набирає нових обертів / Колаж "Сьогодні"
Протистояння цих політиків набирає нових обертів / Колаж "Сьогодні"

Після відставки з посади голови Верховної Ради України Дмитро Разумков ризикує і втратити мандат народного депутата України. Чутки про це поповзли одразу після голосування за звільнення з посади спікера. Але голова фракції "СН" Давид Арахамія оголосив, що партія поки що вирішила не включати це питання до порядку денного зʼїзду партії.

Про це він сказав під час ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Чому зʼявилися розмови про мандат Разумкова

Справа в тому, що за законом, якщо народний депутат за власним бажанням покинув фракцію та написав про це заяву – його можуть позбавити мандата. Нагадаємо, що Дмитро Разумков опинився в справді цікавій ситуації. Адже голова Верховної Ради, ким був політик у 2019-2021 роках, повинен бути позафракційним. Тож Разумкову на початку своєї каденції довелося вийти із складу "Слуги народу". Редакція "Сьогодні" детально розповідала про це і пояснювала, як насправді можливо вигнати із Верховної Ради Дмитра Разумкова.

Ухвалити рішення по екс-спікеру "слуги" можуть на зʼїзді. Президентська партія вже оголосила, що збирається 15 листопада, щоб обрати нового голову політичної сили замість Олександра Корнієнка, який став віце-спікером, та анонсувала важливі рішення.

Що буде із Разумковим

Керівник фракції "СН" Давид Арахамія повідомив, що рішення про обговорення Дмитра Разумкова на зʼїзді не ухвалювалося.

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"Мені здається, що окрім страхів самого Разумкова, ми не надсилали такої інформації нікому. У нас дійсно буде зʼїзд, але питання такого немає. Він звичайний депутат. Нехай доводить всім своїм виборцям, що він ефективний депутат", – сказав він.

Крім того, Давида Арахамію спитали про майбутнє Дмитра Разумкова як самостійного політика, на що керівник "слуг" у парламенті відповів: "Самостійний хід – це скласти мандат, піти на вибори, довести, що люди його обирають, потім заходити в парламент і показувати якийсь майстер-клас".

  • Нагадаємо, що раніше у "Слузі народу" не давали однозначної відповіді щодо долі Дмитра Разумкова у стінах Ради. Заступник керівника президентської фракції Олександр Корнієнко говорив, що у політсилі ухвалять рішення, коли подивляться, чи виконує екс-спікер програму партії "Слуга народу", від якої балотувався на виборах.
  • Сам Дмитро Разумков заявив про наміри боротися за депутатський мандат. Політик відзначив, що у разі вигнання із Верховної Ради готовий оскаржувати таке рішення у суді.

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