Вигнання Разумкова з Ради: стало відомо, від чого залежить "доля" політика

Нардепи на з'їзді партії "Слуга народу" можуть ухвалити рішення про позбавлення колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата. Про це розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Спільному ".
Також він зазначив, що рішення про можливе позбавлення мандату прийматиметься залежно від подальших голосувань Разумкова з тих чи інших питань.
"Давид Арахамія запропонував хорошу конструкцію – треба подивитися, чи продовжуватиме Розумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", – розповів він.
Він нагадав, що нардеп не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає посилення та реформу антикорупційних органів.
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"Він точно був у наших усіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання порушать. Тому що це не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з'їзду таке визначати", – зазначив політик, Це не уточнивши скільки важливих для партії законопроектів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, щоб партія позбавила його мандата.
Нагадаємо, що згідно з Конституцією, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі, якщо він виходить із фракції партії, від якої було обрано до Ради. Позбавлення мандата провадиться за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії.
Відставка Розумкова
- 7 жовтня 284 народні депутати проголосували за звільнення Разумкова з посади голови ВР. Цікаво, що його відставку підтримали депутати "Батьківщини". На його місце було призначено Руслана Стефанчука.
- На це "слугам" здалося мало і заговорили вже про можливе позбавлення депутатського мандату. на ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" Арахамія і Разумков посварилися з цього приводу .
- У свою чергу Розумков розповідав, що буде, якщо "слуги" заберуть у нього мандат депутата . За його словами, зараз у парламенті може статися будь-що, зокрема й порушення закону.
- А нещодавно Разумков звернувся до "слуг" через свій мандат . За його словами, його швидше застрелять, ніж виженуть із парламенту.