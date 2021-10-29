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СЬОГОДНІ Влада Події

Вигнання Разумкова з Ради: стало відомо, від чого залежить "доля" політика

29 жовтня, 17:51
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Розумків залишиться без мандата, якщо ігноруватиме голосування
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Нардепи на з'їзді партії "Слуга народу" можуть ухвалити рішення про позбавлення колишнього спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова депутатського мандата. Про це розповів перший віце-спікер парламенту Олександр Корнієнко. Спільному ".

Також він зазначив, що рішення про можливе позбавлення мандату прийматиметься залежно від подальших голосувань Разумкова з тих чи інших питань.

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"Давид Арахамія запропонував хорошу конструкцію – треба подивитися, чи продовжуватиме Розумков свою діяльність відповідно до програми партії "Слуга народу", – розповів він.

Він нагадав, що нардеп не голосував за нову редакцію закону про Національне антикорупційне бюро, який передбачає посилення та реформу антикорупційних органів.

"Він точно був у наших усіх програмах. Такі приклади вже є. А визначати буде з'їзд партії, якщо таке питання порушать. Тому що це не компетенція голови партії чи голови політради партії. Це компетенція виключно з'їзду таке визначати", – зазначив політик, Це не уточнивши скільки важливих для партії законопроектів має проігнорувати у своїх голосуваннях Разумков для того, щоб партія позбавила його мандата.

Нагадаємо, що згідно з Конституцією, повноваження народного депутата припиняються достроково у разі, якщо він виходить із фракції партії, від якої було обрано до Ради. Позбавлення мандата провадиться за рішенням вищого керівного органу відповідної політичної партії.

Відставка Розумкова

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