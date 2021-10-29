Изгнание Разумкова из Рады: стало известно, от чего зависит "судьба" политика

Нардепы на съезде партии "Слуга народа" могут принять решение о лишении бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата. Об этом рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Суспильному".
Также он отметил, что такое решение будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.
"Давид Арахамия предложил хорошую конструкцию – нужно посмотреть, будет ли продолжать Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", – рассказал он.
Он напомнил, что нардеп не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов.
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"Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимут. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда такое определять", – отметил политик, при этом не уточнив сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата.
Напомним, что согласно Конституции, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае, если он выходит из фракции партии, от которой был избран в Раду. Лишение мандата производится по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии.
Отставка Разумкова
- 7 октября 284 народных депутата проголосовали за увольнение Разумкова с должности председателя ВР. Любопытно, что его отставку поддержали и депутаты "Батькивщины". На его место был назначен Руслан Стефанчук.
- На этого "слугам" показалось мало и заговорили уже о возможном лишении депутатского мандата. на ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" Арахамия и Разумков повздорили по этому поводу.
- В свою очередь Разумков рассказывал, что будет, если "слуги" заберут у него мандат депутата. По его словам, сейчас в парламенте может произойти что угодно, в том числе и нарушение закона.
- А недавно Разумков обратился к "слугам" из-за своего мандата. По его словам, его скорее застрелят, чем выгонят из парламента.