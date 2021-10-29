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Изгнание Разумкова из Рады: стало известно, от чего зависит "судьба" политика

29 октября, 17:51
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Разумков останется без мандата, если будет игнорировать голосования
Нардепы будут следить за эффективностью работы политика
Нардепы будут следить за эффективностью работы политика / Фото: Коллаж: Сегодня

Нардепы на съезде партии "Слуга народа" могут принять решение о лишении бывшего спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова депутатского мандата. Об этом рассказал первый вице-спикер парламента Александр Корниенко в интервью "Суспильному".

Также он отметил, что такое решение будет приниматься в зависимости от дальнейших голосований Разумкова по тем или иным вопросам.

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"Давид Арахамия предложил хорошую конструкцию – нужно посмотреть, будет ли продолжать Разумков свою деятельность в соответствии с программой партии "Слуга народа", – рассказал он.

Он напомнил, что нардеп не голосовал за новую редакцию закона о Национальном антикоррупционном бюро, который предусматривает усиление и реформу антикоррупционных органов.

"Он точно был в наших всех программах. Такие примеры уже есть. А определять будет съезд партии, если такой вопрос поднимут. Потому что это не компетенция председателя партии или председателя политсовета партии. Это компетенция исключительно съезда такое определять", – отметил политик, при этом не уточнив сколько важных для партии законопроектов должен проигнорировать в своих голосованиях Разумков для того, чтобы партия лишила его мандата.

Напомним, что согласно Конституции, полномочия народного депутата прекращаются досрочно в случае, если он выходит из фракции партии, от которой был избран в Раду. Лишение мандата производится по решению высшего руководящего органа соответствующей политической партии.

Отставка Разумкова

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