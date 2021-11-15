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Корниенко предложил кандидата на пост главы партии "Слуга народа"

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
15 ноября, 10:18
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Сегодня слуги народа выберут нового главу партии и, похоже, уже известно, кто займет место Корниенко
Елена Шуляк может заменить Корниенко в руководстве "СН". Коллаж "Сегодня"
Елена Шуляк может заменить Корниенко в руководстве "СН". Коллаж "Сегодня"

Александр Корниенко видит своей преемницей на посту главы партии "Слуга народа" народного депутата Елену Шуляк и будет предлагать ее кандидатуру на сегодняшнем съезде партии.

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

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Он считает ее одним из самых активных членов партии.

"Без преувеличения, Елена – боец, преданный делу нашего президента, его курсу на построение современной Украины. Она – опытный управленец и уже политик, которому удалось добиться принятия ряда важных реформ и инициатив", – заявил Корниенко.

Что известно о Елене Шуляк

Она является замглавы фракции "Слуга народа", заместителем председателя Комитета Верховной Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. Также она является председателем Координационного совета по проблемным вопросам в градостроительстве.

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До избрания в Раду долгое время занималась предпринимательской деятельностью, была одним из 18 учредителей Союза украинских предпринимателей, а также членом правления ОО "Офис эффективного регулирования" (BRDO).

В 2014 году баллотировалась в Киевский городской совет, а в 2019-м избрана народным депутатом от "Слуги народа" и в том же году стала представительницей Кабинета министров в Верховной Раде.

Перемены в "Слуге народа"

  • 8 ноября Александр Корниенко заявил, что уходит от руководства партией "СН" в связи с занятостью в должности вице-спикера парламента. Он напомнил, что на новой должности есть задание от политической силы и президента Украины – реформа парламента, законодательное обеспечение и воплощение в жизнь амбициозных планов, построение более качественных отношений с исполнительной властью и местным самоуправлением.
  • Корниенко в своем заявлении намекнул, что возглавить "слуг" может женщина. СМИ узнали, что главным кандидатом на пост главы партии является нардеп Елена Шуляк. Также в "СН" назвали топ-5 претендентов на пост нового главы партии.
  • "Слуга народа" ждет пополнение в парламенте – Центральна избирательная комиссия признала троих человек народными депутатами.
  • Тем временем глава фракции Давид Арахамия посоветовал Разумкову сложить мандат и пойти на выборы. По его словам, на съезде президентской партии решили не рассматривать вопрос бывшего спикера Рады.

Журналисты "Сегодня" также разбирались, что решат депутаты на своем съезде.

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