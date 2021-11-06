Кива "розстріляв" Бандеру у День визволення Києва (відео)

Депутата не зупинило навіть відкрите кримінальне провадження за минулий епізод зі зброєю

Депутат назвав себе представником "антифашистського руху". Фото: колаж "Сьогодні"

Народний нардеп від ОПЗЖ Ілля Кива вкотре зняв провокаційний ролик зі зброєю в руках. Він привітав киян у тирі з річницею визволення міста від нацистських окупантів.

Відповідне відео депутат опублікував у своєму Telegaram.

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Кива взяв до рук зброю та розстріляв портрети, зокрема представників українського руху опору, серед яких помітили й Степана Бандеру.

"Ми, члени організації антифашистського руху "Патріоти – За життя", вирішили почати відзначати свято, розстрілюючи нацистів, як колись їх розстрілювали наші діди та прадіди", – сказав нардеп, після чого Ілля Кива зробив десяток пострілів у розміщені цілі.

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"Настріляв з автомата" на нову кримінальну справу

15 жовтня, у день роковин смерті лідера українських націоналістів Степана Бандери, Ілля Кива опублікував відео, на якому постав із зброєю в руках.

Кива розповів про те, що 15 жовтня 1959 року в Мюнхені було вбито Степана Бандеру. Нардеп назвав себе "лідером антифашистського руху в Україні" та засипав послідовників Бандери погрозами.

Потім позаду нього спалахнув салют, а сам Кива декілька разів вистрілив із автомата. За фактом стрілянини з автомата проти Киви було відкрито кримінальну справу.

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Скандали з Кивою