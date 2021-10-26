Кива "настріляв з автомата" на нову кримінальну справу

За фактом стрілянини, яку 15 жовтня влаштував народний депутат Ілля Кива у річницю смерті Степана Бандери, відкрито кримінальне провадження.
Про це повідомила журналістам генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.
На питання, чи є кримінальна справа за стрілянину Киви, вона відповіла: "У нас є справи, і стосовно цієї особи (Киви. – Ред.) – їх досить велика кількість… Я не можу щодо кожного внесення до ЄРДР виходити і щось коментувати. Щоб притягти, у нас мають бути хоча б експертизи. Без експертиз нема про що говорити".
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Вона відразу не відповіла конкретно, але на уточнююче питання, чи є справа саме з цього епізоду, генпрокурор сказала: "Є".
Водночас Венедіктова вважає передчасним давати кваліфікацію діям нардепа, але щойно будуть підстави – видасть підозру.
"Якщо ми дійдемо до спеціального суб'єкта – народного депутата, я підписуватиму підозру. І саме тоді я можу сказати, з якою кваліфікацією підозра підписана і якщо кваліфікація змінюється, то чому. На цей момент (це) передчасне питання", – наголосила вона.
Скандали з Ківою
- Нещодавно у відповідь на спецоперацію СБУ з нейтралізації "силового центру" проросійського громадського об'єднання, яке контролював Кива, народний депутат України обізвав спецслужби "бл*дями".
- Влітку Кива привітав українців з Днем молоді в "радянській" шапці з зіркою. Внаслідок цього українські націоналісти подали заяву до ДБР з вимогою відкрити кримінальне провадження.
- А трохи раніше Кива назвав Україну "колискою фашизму в Європі".
- 7 жовтня він привітав Путіна з днем народження, назвавши його захисником моралі і віри.
- 9 жовтня Кива влаштував перепалку з бійцями ЗСУ з передової. Він здивувався, що військові звернулися до нього не за статутом.