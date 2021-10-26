Кива "настріляв з автомата" на нову кримінальну справу

Венедіктова дала зрозуміти, що навіть готова виписати підозру на скандального депутата

Кива надто бурхливо святкував річницю смерті Бандери. Колаж "Сьогодні"

За фактом стрілянини, яку 15 жовтня влаштував народний депутат Ілля Кива у річницю смерті Степана Бандери, відкрито кримінальне провадження.

Про це повідомила журналістам генеральний прокурор Ірина Венедіктова, передає Інтерфакс-Україна.

Реклама

На питання, чи є кримінальна справа за стрілянину Киви, вона відповіла: "У нас є справи, і стосовно цієї особи (Киви. – Ред.) – їх досить велика кількість… Я не можу щодо кожного внесення до ЄРДР виходити і щось коментувати. Щоб притягти, у нас мають бути хоча б експертизи. Без експертиз нема про що говорити".

Вона відразу не відповіла конкретно, але на уточнююче питання, чи є справа саме з цього епізоду, генпрокурор сказала: "Є".

Водночас Венедіктова вважає передчасним давати кваліфікацію діям нардепа, але щойно будуть підстави – видасть підозру.

Реклама

"Якщо ми дійдемо до спеціального суб'єкта – народного депутата, я підписуватиму підозру. І саме тоді я можу сказати, з якою кваліфікацією підозра підписана і якщо кваліфікація змінюється, то чому. На цей момент (це) передчасне питання", – наголосила вона.

Скандали з Ківою