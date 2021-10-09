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Перепалка Ківи з хлопцями на передовій: нардепа запросили в окопи на Донбас

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
9 жовтня, 11:20
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Народний депутат Ілля Ківа обурений, що до нього не звернулися за статутом
Солдати з передової запросили Ківу в гості / Колаж "Сьогодні"
Солдати з передової запросили Ківу в гості / Колаж "Сьогодні"

Українські солдати не залишили непоміченим привітне відеопривітання депутата від фракції "Опозиційна платформа – За життя" Іллі Ківи президента Росії Володимира Путіна з днем народження. Військові з передової записали ролик, а Ківа пообіцяв забрати їх з окопів.

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Відповідь з передової

Солдати розмістили відео з відповіддю для Ківи на сторінці в Фейсбуці бійця Івана Мирного, який зараз несе службу в Донецькій області.

"Ківа, ти перейшов межу. Ти плюнув на могили хлопців, які поклали життя за Україну на цій війні. Ми – збройні сили України і добровольчі загони – звертаємося до наших побратимів, які знаходяться на мирній частини України – якщо хтось зустріне цю тварину, передайте від нас привіт і плюньте по можливості в морду. А тобі Іллюша ми хочемо передати, що ми чекаємо тебе тут, щоб ти особисто привітав росіян, які знаходяться перед нами. І заодно, щоб ти пройшов курс лікування від наркотичної залежності. Слава Україні! ", – сказав Іван Мирний.

Відмова на запрошення

Народному депутату не дуже сподобалося це запрошення. У себе на телеграм-каналі Ківа відповів: " Хлопці сьомий рік на війні в окопі, і цей окоп сьогодні майже весь їхній світ, а телевізор так і каже, що винен у всьому Путін... Моє завдання сьогодні, як уже політика, забрати їх з окопів і повернути матерям, дружинам і дітям, зупинити війну!!!"

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Скандали Ківи

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