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Кива "настрелял из автомата" на новое уголовное дело

Сергей Мартынец Сергей Мартынец Редактор раздела Власть
26 октября, 16:15
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Венедиктова дала понять, что даже готова выписать подозрение на скандального депутата
Кива слишком бурно праздновал годовщину смерти Бандеры. Коллаж "Сегодня"
Кива слишком бурно праздновал годовщину смерти Бандеры. Коллаж "Сегодня"

По факту стрельбы, которую 15 октября устроил народный депутат Илья Кива в годовщину смерти Степана Бандеры, открыто уголовное производство.

Об этом сообщила журналистам генеральный прокурор Ирина Венедиктова, передает Интерфакс-Украина.

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На вопрос, есть ли уголовное дело за стрельбу Кивы, она ответила: "У нас есть дела, и в отношении этого лица (Кивы. – Ред.) – их достаточно большое количество… Я не могу по каждому внесению в ЕРДР выходить и что-то комментировать. Чтобы привлекать, у нас должны быть хотя бы экспертизы. Без экспертиз не о чем говорить".

Она сразу не ответила конкретно, но на уточняющий вопрос, есть ли дело именно по этому эпизоду, генпрокурор сказала: "Есть".

В то же время Венедиктова считает преждевременным давать квалификацию действиям нардепа, но как только будут основания – выдаст подозрение.

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"Если мы дойдем до специального субъекта – народного депутата, я буду подписывать подозрение. И именно тогда я могу сказать, с какой квалификацией подозрение подписано и если квалификация меняется, то почему. На этот момент (это) преждевременный вопрос", – подчеркнула она.

Скандалы с Кивой

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