Кива "расстрелял" Бандеру в День освобождения Киева (видео)

Народный нардеп от ОПЗЖ Илья Кива в очередной раз снял провокационный ролик с оружием в руках. Он поздравил киевлян в тире с годовщиной освобождения города от нацистских оккупантов.
Соответствующее видео депутат опубликовал в своем Telegaram.
Кива взял в руки оружие и расстрелял портреты, в частности, представителей украинского движения сопротивления, среди которых заметили и Степана Бандеру.
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"Мы, члены организации антифашистского движения "Патриоты – За жизнь", решили начать отмечать праздник, расстреливая нацистов, как когда-то их расстреливали наши деды и прадеды", – сказал нардеп, после чего Илья Кива сделал десяток выстрелов в размещенные "цели".
"Настрелял из автомата" на новое уголовное дело
15 октября, в день годовщины смерти лидера украинских националистов Степана Бандеры, Илья Кива опубликовал видео, на котором предстал с оружием в руках.
Кива рассказал о том, что 15 октября 1959 года в Мюнхене был убит Степан Бандера. Нардеп назвал себя "лидером антифашистского движения в Украине" и засыпал последователей Бандеры угрозами.
Затем позади него вспыхнул салют, а сам Кива несколько раз выстрелил из автомата. По факту стрельбы из автомата против Кивы было открыто уголовное дело.
Скандалы с Кивой
- Не так давно в ответ на спецоперацию СБУ по нейтрализации "силового центра" пророссийского общественного объединения, которое контролировал Кива, народный депутат Украины обозвал спецслужбы "бл*дями".
- Летом Кива поздравил украинцев с Днем молодежи в "советской" шапке со звездой. В результате украинские националисты подали заявление в ГБР с требованием открыть уголовное производство.
- А чуть раньше Кива назвал Украину "колыбелью фашизма в Европе".
- 7 октября он поздравил Путина с днем рождения, назвав его защитником морали и веры.
- 9 октября Кива устроил перепалку с бойцами ВСУ с передовой. Он удивился, что военные обратились к нему не по уставу.