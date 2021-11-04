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"Голос совісті": Дмитрук наїхав на однопартійців і обізвав Арахамію

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
4 листопада, 19:47
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Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук обурений діями однопартійців
Артем Дмитрук вважає, що у партії його не чують / Колаж "Сьогодні"
Артем Дмитрук вважає, що у партії його не чують / Колаж "Сьогодні"

Народний депутат від "Слуги народу" Артем Дмитрук, над яким нависла загроза виключення з провладної фракції, назвав голову фракції Давида Арахамію – "Мауглі" і обурився діями інших однопартійців.

Про це нардеп заявив у програмі "Україна з Володимиром Полуєвим" на телеканалі "Україна 24".

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"Голос совісті"

Артем Дмитрук заявив в ефірі, що мова, якою Арахамія спілкується, це – мова джунглів, а він сама є "голосом совісті партії", якого намагаються позбутися.

"Давид Арахамія як завжди говорив для мене незрозумілою мовою. Ця мова використовується десь у джунглях, а Давид там – Мауглі. Я – голос совісті партії "Слуга народу", якої вони намагаються позбутися. Я закликаю їх щодня, щоб вони спілкувалися та зустрічалися з людьми. І поки що я є в партії – вони змушені мене слухати. Моя риторика насправді є дуже інтелігентною насправді порівняно з тим, як це робить і каже Давид. Для Давида та його посади розповідати, що хтось "впливає" – це точно неправильно", – заявив Дмитрук в ефірі програми "Україна з Володимиром Полуєвим".

Також нардеп зазначив, що два роки він намагається донести до всієї партії проблеми людей, але його не чують: "Два роки я намагаюсь усій партії, і Давиду, і Корнієнку, і Жені (Кравчук. – Ред.) донести про проблематику людей, що з людьми треба спілкуватися. Так не буває, щоб не було приймалень, штабів та спілкування з людьми".

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Свою відставку він вважає неминучою. "У фракції "Слуга народу" насправді ще є та кількість депутатів, які підтримують рішення, які заносять чи Давид, чи Корнієнко, чи президент. Звичайно ж, будуть голоси і мене виключать із фракції ", – сказав Дмитрук в ефірі програми "Україна з Володимиром Полуєвим".

Також він заявив, що поки ні в яку іншу партію вступати не збирається.

Хто такий Артем Дмитрук і чим "відзначився"

  • 2019 року разом з "Слугою народу" він потрапив до Верховної Ради і став народним депутатом. Також він відомий спортсмен: майстер спорту міжнародного класу з пауерліфтингу, срібний призер Кубка світу з кроссліфтінгу 2018 року, призер чемпіонату світу з пауерліфтингу, багаторазовий чемпіон і рекордсмен України. Багаторазовий чемпіон і призер турнірів з самбо, рукопашного бою та панкратіону. Чемпіон України з кроссфіту.
  • У політиці він теж встиг відзначитися, особливо останнім часом. Днями Дмитрук назвав покійного художника Ройтбурда педофілом і наркоманом, за що поплатився прізвиськом "лайно".
  • Також депутат здивував всіх під час спілкування з телеведучою. Виявляється, він навіть не в курсі про відставку одного відомого міністра, хоча саме "слуги" збираються звільнити Абрамовського.
  • А напередодні Дмитрук зробив серйозну заяву – зізнався в темниках і візитах на Банкову. .

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