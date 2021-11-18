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"Мета – Україна": у Польщі розкрили підступний план Путіна з мігрантами

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 листопада, 17:11
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Прем'єр-міністр Польщі вважає, що велика загроза нависла над Україною
Мігранти - підступний план Путіна / Колаж "Сьогодні"
Мігранти - підступний план Путіна / Колаж "Сьогодні"

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький припустив, що міграційна криза на кордоні з Європейським союзом була влаштована з метою відвернути увагу від реальних планів Кремля щодо вторгнення в Україну.

Про це він заявив німецькому виданню Bild.

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"Ситуація з мігрантами – очевидна стратегія дестабілізації Заходу. Ми не знаємо, що вони ще запланували. Також може бути, що прикордонна криза призначена лише для відведення уваги від нових військових атак, які Путін готує проти України", – сказав німецьким журналістам Моравецький.

У той же час, на думку польського лідера, зараз ситуація більш менш стабільна, але стає все більш загрозливою – залишається ризик того, що може статися відкритий військовий конфлікт. Підставою так вважати, на думку Моравецького, є те, що силовики Лукашенка "провокують дедалі сильніше".

Ситуація на кордоні

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