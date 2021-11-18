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"Цель – Украина": в Польше раскрыли коварный план Путина с мигрантами

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 ноября, 17:11
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Премьер-министр Польши считает, что большая угроза нависла над Украиной
Мигранты - коварный план Путина / Коллаж "Сегодня"
Мигранты - коварный план Путина / Коллаж "Сегодня"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предположил, что миграционный кризис на границе с Европейским союзом был устроен с целью отвлечь внимание от реальных планов Кремль по вторжению в Украину.

Об этом он заявил немецкому изданию Bild.

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"Ситуация с мигрантами — очевидная стратегия дестабилизации Запада. Мы не знаем, что они еще запланировали. Также может быть, что пограничный кризис предназначен только для отвода внимания от новых военных атак, которые Путин готовит против Украины", – сказал немецким журналистам Моравецкий.

В то же время, по мнению польского лидера, сейчас ситуация более или менее стабильная, но становится все более угрожающей – остается риск того, что может произойти открытый военный конфликт. Основанием так считать, по мнению Моравецкого, есть то, что силовики Лукашенко "провоцируют все сильнее".

Ситуация на границе

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