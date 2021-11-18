Пора додому! Ірак забирає з Білорусі своїх біженців

У столицю Білорусі Мінськ вилетів літак із міжнародного аеропорту Багдада, щоб евакуювати іракських громадян, щозастрягли на білорусько-польському кордоні.
Про це повідомляє Міністерство транспорту Іраку, повідомляє Alsumaria News.
Зазначається, що мігранти з Іраку вже зібралися в аеропорту Мінська та очікують на прибуття літака.
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Міграційний терор Лукашенка
- На початку липня білоруський диктатор Олександр Лукашенко влаштував Литві міграційний терор, "заваливши" цю країну нелегалами За перші шість місяців 2021 року литовські прикордонники зупинили на шляху з Білорусі у 20 разів більше мігрантів, ніж за весь 2020-й.
- Вже на початку вересня Польща запровадила надзвичайний стан на кордоні з Білоруссю через нелегалів. Відповідне рішення ухвалив президент Анджей Дуда.
- Ситуація на кордоні знову загострилася 8 листопада. В цей день велика колона мігрантів, у супроводі силовиків у військовій формі зі зброєю, рушила з території Білорусі до кордону з Польщею.
- Мігранти декілька разів намагалися прорватися на територію Польщі. Декому це вдалося, їх затримали правоохоронці.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що міграційна криза, влаштована Білоруссю на кордоні з Польщею, спрямована на відволікання уваги від дій Росії на кордоні з Україною.
- Крім того, ЄС уже покарав режим Лукашенка новими санкціями.