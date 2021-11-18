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Пора додому! Ірак забирає з Білорусі своїх біженців

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
18 листопада, 15:04
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Іракські мігранти в Білорусі готуються повернутися на батьківщину
Мігранти з Іраку в аеропорту Мінська. Фото: колаж "Сьогодні"
Мігранти з Іраку в аеропорту Мінська. Фото: колаж "Сьогодні"

У столицю Білорусі Мінськ вилетів літак із міжнародного аеропорту Багдада, щоб евакуювати іракських громадян, щозастрягли на білорусько-польському кордоні.

Про це повідомляє Міністерство транспорту Іраку, повідомляє Alsumaria News.

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Зазначається, що мігранти з Іраку вже зібралися в аеропорту Мінська та очікують на прибуття літака.

Міграційний терор Лукашенка

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