Буде ще одна зустріч? У Кремлі заговорили про нові переговори з Байденом

Президент РФ Володимир Путін та президент США Джо Байден обговорювали можливість наступної зустрічі після того, як відбудуться переговори їхніх представників, проте про терміни поки що говорити зарано.
Про це заявив прессекретар глави Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Інтерфакс.
"Президенти говорили про те, що після того, як відбудуться контакти ось цих самих представників, потрібно буде поспілкуватися ще раз. Але зараз відповісти, коли це буде, неможливо", – сказав Пєсков.
Він також додав, що неможливо поки що говорити і про формат спілкування лідерів у майбутньому.
"Формат неважливий. Власне, цей формат дозволяє досить відверто розмовляти. І принаймні цей формат президенту Путіну сподобався", – сказав Пєсков.
Переговори Байдена та Путіна
- Переговори тривали дві години і п'ять хвилин. Вони проходили у закритому режимі за захищеною лінією відеозв'язку.
- Більшість розмови президента США Джо Байдена з російським лідером Володимиром Путіним стосувалася ситуації навколо України. Байден висловив глибоке занепокоєння Сполучених Штатів стосовно нарощування Росією військових сил біля кордонів України.
- Крім того, Байден поставив ультиматум Путіну про НАТО на сході і запропонував Путіну два варіанти щодо України.