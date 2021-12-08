Будет еще одна встреча? В Кремле заговорили о новых переговорах с Байденом

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путину понравился формат общения с Байденом

Джо Байден (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: коллаж "Сегодня"

Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден обсуждали возможность следующей встречи после того, как состоятся переговоры их представителей, однако о сроках пока говорить рано.

Об этом заявил пресс-секретарь главы Кремля Дмитрий Песков, сообщает Интерфакс.

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"Президенты говорили о том, что после того, как состоятся контакты вот этих самых представителей, нужно будет пообщаться еще раз. Но сейчас, в данный момент, ответить, когда это будет, не представляется возможным", – сказал Песков.

Он также добавил, что невозможно пока говорить и о формате общения лидеров в будущем.

"Формат неважен. Собственно, этот формат позволяет достаточно откровенно разговаривать. И, по крайней мере, этот формат президенту Путину понравился", – сказал Песков.

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Переговоры Байдена и Путина