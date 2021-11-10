Понад 80 нардепів можуть позбавити зарплати: хто не отримає 45 тис. грн

Нардепи не голосували і через це можуть залишитись без грошей

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Близько ста депутатів Верховної Ради можуть залишитись без депутатських виплат за жовтень через те, що не голосували на пленарних засіданнях та у комітетах. Про це розповів голова підкомітету з регламенту Павло Фролов.

"Можлива економія для бюджету – 3,7 млн грн. Але список "штрафників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці чи засіданнях Комітетів виплати буде відновлено", – написав він.

За його словами, у жовтні найстаранніше на роботу ходили депутати фракцій "Голос" та "Слуга народу". Найгірше – представники ОПЗЖ.

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У списку опинилися голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова фінансового комітету Данило Гетманцев, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко та його колега по фракції Ілля Кива, оголошений у розшук Тарас Козак, перебуваючий під арештом Віктор Медведчук, Сергій і Юлія Льовочкіни, виключені із "Слуги народу" Людмила Буймістер та Олександр Дубинський, "слуги народу" Микола Тищенко та Ольга Василевська-Смаглюк, п'ятий президент Петро Порошенко, представник "ЄС" Микола Княжицький, колишній спікер Дмитро Разумков, голова партії "Голос" Кіра Рудик, кохана Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько.

Хто буде без зарплат

1. ОПЗЖ – 52% (23 депутати)

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2. За майбутнє – 48% (10 депутатів)

3. Довіра – 25% (5 депутатів)

4. Батьківщина – 20% (5 депутатів)

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5. ЄС – 11% (3 депутати)

6. Слуга народу – 10% (25 депутатів)

6. Голос – 10% (2 депутати)

Ідеться про витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Депутатські виплати становлять 45 тисяч гривень. Якщо за місяць нардеп брав участь у менш ніж 70% голосувань або пропустив більше половини засідань свого комітету, він втрачає "депутатські". У жовтні регламентний комітет пропонував не відшкодовувати їх у вересні 65 народним депутатам.

Купівля голосів у Раді