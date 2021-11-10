Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
Термінове засідання РНБО Термінове засідання РНБО ⚠ Кат Палич 🚫 Жорсткий карантин 🔥 Шева - тренер в Італії!
СЬОГОДНІ Влада Події

Понад 80 нардепів можуть позбавити зарплати: хто не отримає 45 тис. грн

Наталія Магдик Наталія Магдик
10 листопада, 16:01
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Нардепи не голосували і через це можуть залишитись без грошей
/ Фото: Колаж: Сьогодні

Близько ста депутатів Верховної Ради можуть залишитись без депутатських виплат за жовтень через те, що не голосували на пленарних засіданнях та у комітетах. Про це розповів голова підкомітету з регламенту Павло Фролов.

"Можлива економія для бюджету – 3,7 млн грн. Але список "штрафників" – не остаточний. У разі надходження відомостей про поважні причини неучасті депутатів у голосуваннях на пленарці чи засіданнях Комітетів виплати буде відновлено", – написав він.

За його словами, у жовтні найстаранніше на роботу ходили депутати фракцій "Голос" та "Слуга народу". Найгірше – представники ОПЗЖ.

Реклама

У списку опинилися голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія, голова фінансового комітету Данило Гетманцев, співголова фракції ОПЗЖ Юрій Бойко та його колега по фракції Ілля Кива, оголошений у розшук Тарас Козак, перебуваючий під арештом Віктор Медведчук, Сергій і Юлія Льовочкіни, виключені із "Слуги народу" Людмила Буймістер та Олександр Дубинський, "слуги народу" Микола Тищенко та Ольга Василевська-Смаглюк, п'ятий президент Петро Порошенко, представник "ЄС" Микола Княжицький, колишній спікер Дмитро Разумков, голова партії "Голос" Кіра Рудик, кохана Михайла Саакашвілі Єлизавета Ясько.

Хто буде без зарплат

1. ОПЗЖ – 52% (23 депутати)

Реклама

2. За майбутнє – 48% (10 депутатів)

3. Довіра – 25% (5 депутатів)

4. Батьківщина – 20% (5 депутатів)

Реклама

5. ЄС – 11% (3 депутати)

6. Слуга народу – 10% (25 депутатів)

6. Голос – 10% (2 депутати)

Ідеться про витрати, пов'язані з виконанням депутатських повноважень. Депутатські виплати становлять 45 тисяч гривень. Якщо за місяць нардеп брав участь у менш ніж 70% голосувань або пропустив більше половини засідань свого комітету, він втрачає "депутатські". У жовтні регламентний комітет пропонував не відшкодовувати їх у вересні 65 народним депутатам.

Купівля голосів у Раді

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні в розділі "Влада"
Влада
Наші автори
Богдан Приходько "ППО у нас слабка": чи зможе Україна відбити атаку літаків РФ Богдан Приходько · Провідний редактор розділу Влада
Богдан Амінов Об'єднання Разумкова: що буде з депутатами "Розумної політики" та чим займеться МФО Богдан Амінов · Керівник проекту "Влада" Сьогодні
Анна Ткаченко "Ми переглянемо мовний закон" – Максим Бужанський про штрафи, українізацію та долю російськомовних Анна Ткаченко · провідний редактор розділу "Влада"
Дивитися всіх авторів
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Порівняй: платіжки в Україні та Європі
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування SOCIS, 6 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
18,6%
2
Порошенко Порошенко
12,6%
3
Бойко Бойко
8,2%
4
Тимошенко Тимошенко
7,8%
5
Разумков Разумков
4,5%
6
Гройсман Гройсман
3,1%
7
Мураєв Мураєв
4%
8
Медведчук Медведчук
1,3%
9
Ляшко Ляшко
1,3%
10
Тягнибок Тягнибок
1%
Аналіз ситуації
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.09

Російський рубль (₽)

0.3676

Євро (€)

30.21

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Короновірус за тиждень

151 686

захворіло за тиждень в Україні

-1%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти