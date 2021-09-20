100 тис. доларів за "голову" Разумкова? Спікер Ради звернувся до правоохоронців

Голова парламенту закликав депутатів припиняти розганяти історії, хто і на яких олігархів працює

Разумков (в кріслі праворуч) висловлює претензії депутатам / Фото: Getty Images

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков звернувся до правоохоронних органів з проханням перевірити інформацію, що нібито за його відставку збирають голоси у парламенті і пропонують за це депутатам по 100 тисяч доларів. Про це він сьогодні заявив під час Погоджувальної ради з лідерами фракцій і груп.

Він закликав депутатів припиняти розганяти історії, хто і на яких олігархів працює і збирається остаточно розібратися, звідки у чуток "ростуть ноги" про його відставку.

"Є якісь розмови, що хтось комусь пропонує 50-70-100 тисяч за голос за деякі відставки, я не зовсім розумію, в яких кабінетах це відбувається, хто веде такі переговори, але це точно негативно впливає на діяльність і імідж Верховної Ради. На тлі всього іншого, що іноді відбувається з нашими колегами, така інформація точно нам з вами не додає. Я хотів би звернутися до антикорупційних органів, щоб вони взяли цю інформацію, обробили і, сподіваюся, спростували. Я ще звернуся офіційно, але прошу і це вважати депутатським зверненням", – сказав Разумков.

Звідки взялися чутки про 100 тис. доларів за голоси депутатів

Спочатку розгорівся скандал між "слугами народу" і головою парламенту через законопроєкт про олігархів. Фракція (єдині в парламенті) зверталася до Разумкова з проханням не передавати Венеціанській комісії документ, але він це зробив в розріз з позицією "СН", після чого нарвався на жорстку критику "слуг".

Сайт Страна з посиланням на джерело, близьке до Банкової, писав, що нібито голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія був призначений відповідальним за збір голосів за відставку Разумкова і нібито навіть виділили під цю справу бюджет.

За словами джерела "Страны", Арахамія нібито пропонує рядовим депутатам по 50 тисяч доларів в конвертах, а главам комітетів за агітацію за відставку спікера премію в 100 тисяч доларів.

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Зазначимо, що раніше Давид Арахамія навідріз виключав варіант відставки Разумкова. Це було ще до подій з олігархічним законом. Разом з тим, він нагадав, що Разумков отримав це крісло завдяки фракції "Слуга народу" і якщо будуть якісь непорозуміння, то спікера мінятимуть.

Також депутати прокоментували чутки про відставку Разумкова. Ще кілька днів тому вони не бачили причин звільняти спікера.