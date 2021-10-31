Скороход видала компромат: "Нардепам "Слуги народу" платять у конвертах, є аудіозапис"

Народний депутат розповіла, як "слугам народу" доплачують гроші

Фото: колаж "Cьогодні"

Народний депутат Анна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачу депутатам від "Слуги народу" зарплати в конвертах. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.

Про це вона заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

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Скороход заявила, що депутати зі "Слуги народу" мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

"У "слуг" є зарплати в конвертах. На офіційну зарплату не оплатиш водія та охоронця, це апріорі неможливо. Я вам можу сказати, офіційна зарплата депутата становить близько 37 тисяч гривень, плюс 40 тисяч дають на депутатські витрати. Враховуючи сьогоднішній цінник на все, оплачувати додатково охоронця та водія неможливо. Залишилися групи, кожну групу курують. Є градація у групах (за величиною доплати. — Ред.)", — сказала вона.

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Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":