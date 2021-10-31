Влада
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
😷 Київ у "червоній" зоні Вибори в Харкові Вибори в Харкові 👻 Геловін-2021 💡 Велике оновлення мереж
Результати пошуку

Оберiть рубрику

Рубрика

Всі рубрики
Україна
Регіони
Влада
Гроші
Світ
Некрологи
Life
Зірки
Сюжет дня
Інтерв'ю
Новини компаній
Авторські статті
Київ
Кримінал
Мультимедіа
Спорт
Подкасти
Гра
Лайфхакер
Техно
Їжа
Онлайн-конференції
Відео
Hub
Релігія
Вибори 2019

Оберiть дату

Дата

Сортувати по

Сортувати по

Найновіші
Найстаріші
По переглядам
За останні 24 години
За останній місяць
За поточний рік
СЬОГОДНІ Влада Події

Скороход видала компромат: "Нардепам "Слуги народу" платять у конвертах, є аудіозапис"

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
31 жовтня, 21:21
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Народний депутат розповіла, як "слугам народу" доплачують гроші
Фото: колаж "Cьогодні"
Фото: колаж "Cьогодні"

Народний депутат Анна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачу депутатам від "Слуги народу" зарплати в конвертах. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.

Про це вона заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Скороход заявила, що депутати зі "Слуги народу" мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.

"У "слуг" є зарплати в конвертах. На офіційну зарплату не оплатиш водія та охоронця, це апріорі неможливо. Я вам можу сказати, офіційна зарплата депутата становить близько 37 тисяч гривень, плюс 40 тисяч дають на депутатські витрати. Враховуючи сьогоднішній цінник на все, оплачувати додатково охоронця та водія неможливо. Залишилися групи, кожну групу курують. Є градація у групах (за величиною доплати. — Ред.)", — сказала вона.

Що відомо про смерть Полякова

  • Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
  • 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
  • Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
  • Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
  • Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.

  • Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.

    Реклама

Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
Популярні за 24 години
Дашборд
У тренді
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Щоденник незалежності 🇺🇦

31 жовтня 1991. Верховна Рада України ухвалила постанову про Концепцію роздержавлення і приватизацію підприємств, землі та житлового фонду

Зануритись у той день
Опитування
Валюта
Курс гривні Сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

26.33

Російський рубль (₽)

0.374

Євро (€)

30.5

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
31,45
30,95
30,00
17,66
31,50
31,00
30,00
17,67
31,98
30,85
29,14
18,58
32,99
32,79
31,69
18,79
33,99
31,73
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,59
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Короновірус за тиждень

152 897

захворіло за тиждень в Україні

+14%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти