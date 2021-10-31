Скороход видала компромат: "Нардепам "Слуги народу" платять у конвертах, є аудіозапис"

Народний депутат Анна Скороход підтвердила гучну заяву нардепа Антона Полякова про роздачу депутатам від "Слуги народу" зарплати в конвертах. За її словами, є аудіозаписи, що підтверджують цю інформацію.
Про це вона заявила у програмі "Хард з Влащенко" на телеканалі "Україна 24".
Скороход заявила, що депутати зі "Слуги народу" мають доплати в конвертах, які варіюються залежно від значущості депутата.
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"У "слуг" є зарплати в конвертах. На офіційну зарплату не оплатиш водія та охоронця, це апріорі неможливо. Я вам можу сказати, офіційна зарплата депутата становить близько 37 тисяч гривень, плюс 40 тисяч дають на депутатські витрати. Враховуючи сьогоднішній цінник на все, оплачувати додатково охоронця та водія неможливо. Залишилися групи, кожну групу курують. Є градація у групах (за величиною доплати. — Ред.)", — сказала вона.
Що відомо про смерть Полякова
- Поляков помер 8 жовтня в Києві. Він сів у таксі, несподівано йому стало зле, і він помер.
- 13 жовтня в інтернеті з'явилося відео останніх хвилин життя народного депутата Полякова. Чоловіка не вдалося реанімувати.
- Стало відомо, що перед смертю нардеп був у ресторані з помічником нардепа Анни Скороход Русланом Джамбулатовим, який нібито і посадив Полякова в таксі. Анна Скороход також уже дала свідчення.
- Пізніше стало відомо, що в крові померлого депутата Антона Полякова знайдено алкоголь і метадон.
- Експерти зазначають, що Поляков не став би вживати метадон з власної волі, а ось отруїти його могли. Опіат, нібито виявлений у крові нардепа токсикологами, викликає ті самі симптоми, які спостерігалися у Полякова перед смертю.
Мама народного депутата Антона Полякова, якого поховали в Чернігові 12 жовтня, висловила слова подяки всім, хто підтримав їхню сім'ю.
Дивіться повний випуск програми "Хард з Влащенко":