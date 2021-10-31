Скороход выдала компромат: "Нардепам "Слуги народа" платят в конвертах, есть аудиозапись"

Народный депутат рассказала, как "слугам народа" доплачивают деньги

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Народный депутат Анна Скороход подтвердила нашумевшее заявление нардепа Антона Полякова о раздаче депутатам от "Слуги народа" зарплаты в конвертах. По ее словам, есть аудиозаписи, которые подтверждают эту информацию.

Об этом она заявила в программе "Хард с Влащенко" на телеканале "Украина 24".

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Депутат заявила, что у депутатов из "Слуги народа" есть доплаты в конвертах, которые варьируются в зависимости от значимости депутата.

"У "слуг" есть зарплаты в конвертах. На официальную зарплату не оплатишь водителя и охранника, это априори невозможно. Я вам мог сказать, официальная зарплата депутата составляет около 37 тысяч гривен, плюс 40 тысяч дают на депутатские расходы. Учитывая сегодняшний ценник на все, оплачивать дополнительно охранника и водителя невозможно. Остались группы, каждую группу курируют. Есть градация в группах (по величине доплаты — ред.)", — сказала она.

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Смотрите полный выпуск программы "Хард с Влащенко":