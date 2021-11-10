Более 80 нардепов могут лишить зарплаты: кто не получит 45 тыс. грн

Нардепы не голосовали и из-за этого могут остаться без денег

Причины названы, почему не будет зарплат / Фото: Коллаж: Сегодня

Около ста депутатов Верховной Рады могут остаться без депутатских выплат за октябрь из-за того, что не голосовали на пленарных заседаниях и в комитетах. Об этом рассказал глава подкомитета по регламенту Павел Фролов.

"Возможная экономия для бюджета – 3,7 млн грн. Но список "штрафников" – не окончательный. В случае поступления сведений об уважительных причинах неучастия депутатов в голосованиях на пленарке или заседаниях комитетов выплаты будут возобновлены", – написал он.

По его словам, в октябре прилежнее всего на работу ходили депутаты фракций "Голос" и "Слуга народа". Хуже всего – представители ОПЗЖ.

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В списке оказались глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, глава финансового комитета Даниил Гетманцев, сопредседатель фракции ОПЗЖ Юрий Бойко и его коллега по фракции Илья Кива, объявленный в розыск Тарас Козак, находящийся под домашним арестом Виктор Медведчук, Сергей и Юлия Левочкины, исключенные из "Слуги народа" Людмила Буймистер и Александр Дубинский, "слуги народа" Николай Тищенко и Ольга Василевская-Смаглюк, пятый президент Петр Порошенко, представитель "ЕС" Николай Княжицкий, бывший спикер Дмитрий Разумков, глава партии "Голос" Кира Рудык, возлюбленная Михаила Саакашвили Елизавета Ясько.

Кто будет без зарплат

1. ОПЗЖ – 52% (23 депутата)

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2. За будущее – 48% (10 депутатов)

3. Доверие – 25% (5 депутатов)

4. Батькивщина – 20% (5 депутатов)

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5. ЕС – 11% (3 депутата)

6. Слуга народа – 10% (25 депутатов)

6. Голос – 10% (2 депутата)

Речь о расходах, связанных с исполнением депутатских полномочий. Депутатские выплаты составляют 45 тысяч гривен. Если за месяц нардеп участвовал в менее 70% голосований или пропустил более половины заседаний своего комитета, он теряет "депутатские". В октябре регламентный комитет предлагал не возмещать их за сентябрь 65 народным депутатам.

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