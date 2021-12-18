Андрій Богдан заявив про "крота, який штовхає Україну"

За словами екскерівника Офісу президента, про "крота" свідчить низка скандалів

Усі шукають "крота" в Офісі президента / колаж "Сьогодні"

Голова Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан заявив про те, що він не розуміє, куди рухається Україна та висловив впевненість, що напрямок цього руху обирає "кріт".

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Куди нас ведуть

"Я не розумію, куди нас ведуть... Нас кудись штовхають. Якийсь крот сидить, він нас штовхає в певному напрямку. І в цьому напрямку нам уже не буде можливості щось інше робити", – заявив ексголова ОПУ.

Андрій Богдан також нагадав про низку проблем, які можуть вказувати на дії крота. Мова про "вагнергейт", економічну ситуацію, комунальні тарифи (зокрема ціни на газ) тощо.

"І останній запобіжник, який залишився в нашій країні – це свобода слова. Це можливість прийти, сказати, бути почутим суспільством. Якщо забрати можливість говорити і бути почутим – тоді все, куди нас ведуть і що з нами роблять буде особистою проблемою кожної людини. Ми не зможемо зібратися, ми не почуємо, що така сама проблема у сусідів", – поділився своїми думками ексголова Офісу Зеленського.

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Історія про "крота"

Нагадаємо, 14 грудня журналіст Дмитро Гордон випустив інтерв'ю з Андрієм Богданом. Серед іншого колишній член команди Володимира Зеленського заявив, що президент України особисто надає вказівки, кого посадити до в'язниці. Зокрема у списках із прізвищами є журналісти – Гордон, Шустер та інші.

Вперше про "крота", тобто державного зрадника, який працює проти інтересів України у вищих ешелонах влади, заговорили після скандально відомої спецоперації щодо арешту "вагнерівців". Адже однією із версій, чому провалився план української розвідки захопити російських бойовиків, які були зокрема і на Донбасі, було припущення, що серед оточення Володимира Зеленського – так званий "агент Кремля".

Найбільше про це почали говорити після заяви екскерівника розвідки Василя Бурби, який прямо вказав: на Банковій є "кріт".

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А полковник запасу Збройних сил України, спецслужбовець, який безпосередньо розробляв спецоперацію щодо затримання "вагнерівців", Роман Червинський навіть назвав конкретні прізвища ймовірних зрадників. Серед них – Андрій Єрмак, чинний голова Офісу президента Володимира Зеленського.