Влада
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ РФ спалилася на Донбасі ⚽ Україна у Лізі націй 🍿 Кому потрібна "Рада" 💸 Отримати тисячу Зеленського
СЬОГОДНІ Влада Події

Андрій Богдан заявив про "крота, який штовхає Україну"

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
18 грудня, 00:12
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
За словами екскерівника Офісу президента, про "крота" свідчить низка скандалів
Усі шукають "крота" в Офісі президента / колаж "Сьогодні"
Усі шукають "крота" в Офісі президента / колаж "Сьогодні"

Голова Офісу президента Володимира Зеленського у 2019-2020 роках Андрій Богдан заявив про те, що він не розуміє, куди рухається Україна та висловив впевненість, що напрямок цього руху обирає "кріт".

Про це він сказав в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

Реклама

Куди нас ведуть

"Я не розумію, куди нас ведуть... Нас кудись штовхають. Якийсь крот сидить, він нас штовхає в певному напрямку. І в цьому напрямку нам уже не буде можливості щось інше робити", – заявив ексголова ОПУ.

Андрій Богдан також нагадав про низку проблем, які можуть вказувати на дії крота. Мова про "вагнергейт", економічну ситуацію, комунальні тарифи (зокрема ціни на газ) тощо.

"І останній запобіжник, який залишився в нашій країні – це свобода слова. Це можливість прийти, сказати, бути почутим суспільством. Якщо забрати можливість говорити і бути почутим – тоді все, куди нас ведуть і що з нами роблять буде особистою проблемою кожної людини. Ми не зможемо зібратися, ми не почуємо, що така сама проблема у сусідів", – поділився своїми думками ексголова Офісу Зеленського.

Реклама

Історія про "крота"

Нагадаємо, 14 грудня журналіст Дмитро Гордон випустив інтерв'ю з Андрієм Богданом. Серед іншого колишній член команди Володимира Зеленського заявив, що президент України особисто надає вказівки, кого посадити до в'язниці. Зокрема у списках із прізвищами є журналісти – Гордон, Шустер та інші.

Вперше про "крота", тобто державного зрадника, який працює проти інтересів України у вищих ешелонах влади, заговорили після скандально відомої спецоперації щодо арешту "вагнерівців". Адже однією із версій, чому провалився план української розвідки захопити російських бойовиків, які були зокрема і на Донбасі, було припущення, що серед оточення Володимира Зеленського – так званий "агент Кремля".

Найбільше про це почали говорити після заяви екскерівника розвідки Василя Бурби, який прямо вказав: на Банковій є "кріт".

Реклама

А полковник запасу Збройних сил України, спецслужбовець, який безпосередньо розробляв спецоперацію щодо затримання "вагнерівців", Роман Червинський навіть назвав конкретні прізвища ймовірних зрадників. Серед них – Андрій Єрмак, чинний голова Офісу президента Володимира Зеленського.

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Підписатися
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
“Сьогодні” в Telegram Пiдпишись на RSS-канал

Далі по темі

Всі новини
Влада
Показати ще
Реклама
ТОП публікацій
Анна Ткаченко

Анна Ткаченко

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Амінов

Богдан Амінов

Product Lead Дивізіону політичного контенту (Влада Сьогодні / офіційний сайт каналу “Україна 24”)

 Дивитись усі статті
ТОП публікацій
Богдан Приходько

Богдан Приходько

Провідний редактор Влада Сьогодні

 Дивитись усі статті
Всі новини
Всі новини
Показати ще
Пряма трансляція ukraine24
Смотреть онлайн
Теленебачене
Унікальні досягнення сенсаційного каналу
Вмикай - не перемикай!
РЕЙТИНГИ
Хто стане наступним президентом?
з'явилися нові кандидати
Дивиться усі прізвища!
Опитування КМІC, 26 - 29 листопада
Рейтинги партій
1
Європейська солідарність (Порошенко) Європейська солідарність (Порошенко)
19,8
2
Слуга народу (Зеленський) Слуга народу (Зеленський)
18,4
3
Батьківщина (Тимошенко) Батьківщина (Тимошенко)
9,1
4
ОПЗЖ (Бойко) ОПЗЖ (Бойко)
9,0
5
Сила і честь (Смешко) Сила і честь (Смешко)
7,0
6
Радикальна партія Олега Ляшка Радикальна партія Олега Ляшка
5,2
7
Українська стратегія Гройсмана Українська стратегія Гройсмана
5,1
8
Розумна політика (Разумков) Розумна політика (Разумков)
4,8
9
Наші (Мураєв) Наші (Мураєв)
4,4
10
Партія Шарія Партія Шарія
4,0
11
Свобода (Тягнибок) Свобода (Тягнибок)
3,3
12
Удар (Кличко) Удар (Кличко)
2,6
Докладніше
Вак-цинізм у Раді
Боротьба депутатів з COVID-19: хто перемагає?
Дізнатися!
Зворотній відлик
Скільки днів на реформи залишилося у Зеленського?
Дізнатися, чим зайнятий президент!
Опитування Центра Разумкова, 24 листопада 2021
Президентські рейтинги
1
Зеленський Зеленський
23,5%
2
Порошенко Порошенко
13,4%
3
Бойко Бойко
9,3%
4
Тимошенко Тимошенко
9,9%
5
Разумков Разумков
7,5%
6
Смешко Смешко
6,7%
7
Мураєв Мураєв
6,5%
8
Гройсман Гройсман
5,5%
9
Ляшко Ляшко
3,2%
10
Яценюк Яценюк
3,1
Аналіз ситуації
Валюта
Курс гривні сьогодні

Валюта

Ціна (грн)

Долар США ($)

27.19

Російський рубль (₽)

0.3701

Євро (€)

30.84

Погода
Прогноз на сьогодні
Дізнатися
Коронавірус за тиждень

53 362

захворіло за тиждень в Україні

-19%

Читати статтю
Гороскоп
Твій гороскоп на сьогодні
Читати гороскоп
Влада
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Треки Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти