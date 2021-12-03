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Зеленского держат в страхе! На Банковой группа "кротов" – названы фамилии

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
3 декабря, 23:23
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Андрей Ермак, Олег Татаров и Руслан Демченко манипулируют президентом – экс-разведчики
Разведчики сомневаются, что президенту докладывают всю информацию / Коллаж "Сегодня"
Разведчики сомневаются, что президенту докладывают всю информацию / Коллаж "Сегодня"

Полковник запаса Вооруженных сил Украины, спецслужащий, который разрабатывал спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", Роман Червинский обвинил ряд чиновников из окружения президента Владимира Зеленского в подрывной деятельности.

Об этом он рассказал в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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"Мне кажется, что в Офисе царит атмосфера, в которой они считают, что действуют правильно. Они боятся поссориться с Россией. Там не один крот, а просто такая целая группа людей. Татаров, Ермак, Демченко... Когда Бурба в последний день пытался выяснить, кто был предателем и планировал провести расследование, Демченко его отвел в сторону и говорит: "Для чего ты это делал, ты хотел, чтобы российские танки были в Киеве?!". То есть, они держат в страхе самого президента, который по роду предыдущей деятельности не разбирается в нюансах… ", – заявил бывший сотрудник спецслужб в эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера".

По словам Романа Червинского, новые назначения в Главном управлении разведки Минобороны Украины также вызывают удивление.

"Назначают людей, которые прыгают через 9-10 степеней прохождения службы. Люди, не имеющие опыта руководящих должностей, они назначаются на самые высокие должности. И в результате этого происходят страшные вещи, о которых мы не можем в данный момент говорить", – сказал он.

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Кроме того, полковник запаса ВСУ призвал завершить расследование дела: "Если не террористы, то наши предатели должны быть выявлены. Мне это напоминает 2014 год. Когда наш министр обороны оказался гражданином России и глава СБУ, руководивший при мне, оказался в России. У меня в данный момент создалось такое впечатление, если мы доведем все-таки эту ситуацию до конца – кто-то окажется в России" .

Рассказ разведчиков

  • Бывшие работники разведки Роман Червинский и Юрий Семенюк уверяют, что на них оказывается давление из-за провала спецоперации по "вагнеровцам". В частности, по их словам, якобы офис президента угрожает зарегистрировать против них уголовные производства.
  • Также они выдвинули версию, что срыв спецоперации по задержанию российских боевиков частной военной кампании "Вагнера" мог произойти через утечку информации либо из Офиса президента, либо от украинских спецслужб.
  • Рассказали, что в 2019 году во время разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина по телефону стороны обсуждались две темы – освобождение украинских моряков, незаконно задержанных россиянами в Керченском проливе, и задержание пророссийского боевика Владимира Цемаха в ОРДЛО.

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