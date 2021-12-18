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Андрей Богдан заявил о "кроте, который толкает Украину"

Ирина Ковальчук Ирина Ковальчук Редактор раздела Мир
18 декабря, 00:12
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По словам бывшего руководителя Офиса президента, о "кроте" свидетельствует ряд скандалов
Все ищут "крота" в Офисе президента / коллаж "Сегодня"
Все ищут "крота" в Офисе президента / коллаж "Сегодня"

Глава Офиса президента Владимира Зеленского в 2019-2020 годах Андрей Богдан заявил о том, что он не понимает, куда двигается Украина и выразил уверенность, что направление этого движения выбирает "крот" .

Об этом он заявил в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина 24".

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Куда нас ведут

"Я не понимаю, куда нас ведут... Нас куда-то толкают. Какой-то крот сидит, он нас толкает в определенном направлении. И в этом направлении нам уже не будет возможности что-то другое делать", – заявил экс-руководитель ОПУ.

Андрей Богдан также напомнил о ряде проблем, которые могут указывать на действия этого крота. Речь о "вагнергейте", экономической ситуации, коммунальных тарифах (в том числе ценах на газ) и т. д.

"И последняя опора, оставшаяся в нашей стране – это свобода слова. Это возможность прийти, сказать, быть услышанным обществом. Если забрать возможность говорить и быть услышанным – тогда все, куда нас ведут и что с нами делают, будет личной проблемой каждого человека. Мы не сможем собраться, мы не услышим, что такая же проблема у соседей", – поделился своим мнением экс-глава Офиса Зеленского.

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История о "кроте"

Напомним, 14 декабря журналист Дмитрий Гордон выпустил интервью с Андреем Богданом. Среди прочего бывший член команды Владимира Зеленского заявил, что президент Украины лично дает указания, кого посадить в тюрьму. В частности, в списках с фамилиями существуют журналисты – Гордон, Шустер и другие.

Впервые о "кроте", то есть – государственном предателе, работающем против интересов Украины в высших эшелонах власти – заговорили после скандально известной спецоперации по аресту "вагнеровцев". По одной из версий, почему провалился план украинской разведки захватить российских боевиков, было предположение, что в окружении Владимира Зеленского работает так называемый "агент Кремля".

Больше об этом начали говорить после заявления экс-руководителя разведки Василия Бурбы, который прямо указал: на Банковой существует "крот" .

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А полковник запаса Вооруженных сил Украины, спецслужащий, непосредственно разрабатывавший спецоперацию по задержанию "вагнеровцев", Роман Червинский даже назвал конкретные фамилии вероятных предателей. Среди них – Андрей Ермак, действующий глава Офиса президента Владимира Зеленского.

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