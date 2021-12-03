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Зеленського тримають у страху! На Банковій група "кротів" – названі прізвища

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
3 грудня, 23:23
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Андрій Єрмак, Олег Татаров і Руслан Демченко маніпулюють президентом – екс-розвідники
Розвідники сумніваються, що президентові повідомляють всю інформацію / Колаж "Сьогодні"
Розвідники сумніваються, що президентові повідомляють всю інформацію / Колаж "Сьогодні"

Полковник запасу Збройних сил України, спецслужбовець, який безпосередньо розробляв спецоперацію щодо затримання "вагнерівців", Роман Червинський звинуватив низку чиновників із оточення президента Володимира Зеленського у підривній діяльності.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Фобія

"Мені здається, що в Офісі панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей. Татаров, Єрмак, Демченко. Коли Бурба в останній день намагався зʼясувати, хто був зрадником і планував провести розслідування, то Демченко його відвів в бік і каже: "Для чого ти це робив, ти хотів, щоб російські танки були у Києві?". Тобто вони тримають у страху самого президента, який за родом передньої діяльності не розбирається в нюансах…", – заявив спецслужбовець.

За словами Романа Червинського, нові призначення у Головному управлінні розвідки Міноборони України також викликають подив.

"Призначають людей, які пригають через 9-10 ступенів проходження служби. Люди, які не мають досвіду керівних посад, вони призначаються на найвищі посади. І в результаті цього відбуваються страшні речі, про які ми не можемо зараз говорити", – сказав він.

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Крім того, полковник запасу ЗСУ закликав завершити розслідування справи: "Якщо не терористи, то наші зрадники мають бути виявлені… Мені це нагадує 2014 рік. Коли наш міністр оборони виявився громадянином Росії і голова СБУ, який керував при мені, виявився в Росії. У мене зараз склалося таке враження, якщо ми доведемо все-таки цю ситуацію до кінця – хтось опиниться в Росії".

Розповідь розвідників

  • Колишні працівники розвідки Роман Червинський та Юрій Семенюк запевняють, що на них чиниться тиск через провал спецоперації по "вагнерівцям". Зокрема, за їхніми словами, нібито Офіс президента погрожує зареєструвати проти них кримінальні провадження.
  • Також вони висунули версію, що зрив спецопреації щодо затримання російських бойовиків приватної військової кампанії ЧВК "Вагнера" міг статися через витік інформації або з Офісу президента, або від українських спецслужбовців.
  • Розказали, що у 2019 році під час розмови Володимира Зеленського і Володимира Путіна телефонним звʼязком сторони обговорювалися дві теми – звільнення українських моряків, які були незаконно затримані росіянами в Керченській протоці, та затримання проросійського бойовика Володимира Цемаха в ОРДЛО.

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