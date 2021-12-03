Зеленського тримають у страху! На Банковій група "кротів" – названі прізвища

Андрій Єрмак, Олег Татаров і Руслан Демченко маніпулюють президентом – екс-розвідники

Розвідники сумніваються, що президентові повідомляють всю інформацію / Колаж "Сьогодні"

Полковник запасу Збройних сил України, спецслужбовець, який безпосередньо розробляв спецоперацію щодо затримання "вагнерівців", Роман Червинський звинуватив низку чиновників із оточення президента Володимира Зеленського у підривній діяльності.

Про це він розповів в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" на телеканалі "Україна 24".

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Фобія

"Мені здається, що в Офісі панує атмосфера, в якій вони вважають, що діють правильно. Вони бояться посваритися з Росією. Там не один кріт, а просто така ціла група людей. Татаров, Єрмак, Демченко. Коли Бурба в останній день намагався зʼясувати, хто був зрадником і планував провести розслідування, то Демченко його відвів в бік і каже: "Для чого ти це робив, ти хотів, щоб російські танки були у Києві?". Тобто вони тримають у страху самого президента, який за родом передньої діяльності не розбирається в нюансах…", – заявив спецслужбовець.

За словами Романа Червинського, нові призначення у Головному управлінні розвідки Міноборони України також викликають подив.

"Призначають людей, які пригають через 9-10 ступенів проходження служби. Люди, які не мають досвіду керівних посад, вони призначаються на найвищі посади. І в результаті цього відбуваються страшні речі, про які ми не можемо зараз говорити", – сказав він.

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Крім того, полковник запасу ЗСУ закликав завершити розслідування справи: "Якщо не терористи, то наші зрадники мають бути виявлені… Мені це нагадує 2014 рік. Коли наш міністр оборони виявився громадянином Росії і голова СБУ, який керував при мені, виявився в Росії. У мене зараз склалося таке враження, якщо ми доведемо все-таки цю ситуацію до кінця – хтось опиниться в Росії".

Розповідь розвідників