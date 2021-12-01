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Раніше стріляли за 200 гривень, а тепер 5 років ув'язнення? Що загрожує журналісту Бутусову за відео з гаубицею

Богдан Приходько Богдан Приходько Провідний редактор розділу Влада
1 грудня, 05:45
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У справі Юрія Бутусова можуть знайти реальних підозрюваних
ДБР перевіряє законність пострілу, здійсненого Юрієм Бутусовим. Фото: колаж "Сьогодні"
ДБР перевіряє законність пострілу, здійсненого Юрієм Бутусовим. Фото: колаж "Сьогодні"

Через два дні після словесної суперечки журналіста Юрія Бутусова з президентом України Володимиром Зеленським ДБР відкрило кримінальне провадження через відео, на якому журналіст стріляє з гармати. Сайт "Сьогодні" з'ясував, чи справді ролик став приводом для кримінальної справи, що загрожує Бутусову та хто може постраждати внаслідок скандалу.

Що сталося

27 листопада головний редактор видання "Цензор.нет" Юрій Бутусов у Facebook опублікував відео, на якому здійснив постріл з артилерійської зброї.

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День пам'яті жертв Голодомору мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу", – підписав журналіст ролик.

Він також додав, що відео було знято "дуже давно, під час тренувань підрозділів територіальної оборони одного з регіонів України".

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"Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз перебуваю в Києві. Знято у суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон", – підкреслив Бутусов.

ДБР відкрило справу

Наступного дня після публікації ролика Державне бюро розслідувань вирішило перевірити законність дій Бутусова та відкрило кримінальне провадження.

"Журналіст виклав відео, де він робить постріли з гаубиці Д-20 калібру 152 мм. Він супроводжує постріл словами: "По окупантах – вогонь!" Пізніше Бутусов дописав, що відео було знято давно, на навчаннях, але оприлюднення подібних матеріалів завдає шкоди інформаційній безпеці держави та дозволяє представникам держави-агресора посилювати тиск на Україну", – заявили в пресслужбі відомства.

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У ДБР також додали, що, за попередньою інформацією, відео зняте не в зоні ООС.

За цим фактом відкрито провадження за ст. 414 (порушення правил поводження зі зброєю) та ст. 437 (планування, підготовка, розв'язання та ведення агресивної війни) КК України.

"Будуть перевірені також можливі посадові порушення особами, які допустили цивільну особу до відповідного озброєння", – підсумували правоохоронці.

У ДБР відкрили кримінальні провадження за двома статтями
У ДБР відкрили кримінальні провадження за двома статтями / Фото: ГБР

Як бути з добровольцями?

Військовий експерт Олег Жданов упевнений, що у події немає складу злочину.

"Якщо ДБР вважає, що журналіст, вистріливши з гармати, скоїв злочин, то за цією логікою слід пересаджати всіх добровольців, які, будучи цивільними особами, воювали на Донбасі зі зброєю в руках", – каже Жданов.

200 грн за постріл з танка

Експерт також зазначає, що у ЗСУ існувала практика допуску цивільних осіб до стрільби з бойової зброї.

"Ще за часів Януковича майже будь-хто міг постріляти з автоматів, гранатометів і гармат на військових полігонах на платній основі. Постріл з танка коштував 200 гривень", – розповідає Жданов.

Також експерт припускає, що Бутусов міг був запрошений на навчання як журналіст і отримати дозвіл на стрільбу.

Олег Жданов: "За логікою ГБР слід пересаджати всіх добровольців, які воювали на Донбасі зі зброєю в руках"
Олег Жданов: "За логікою ГБР слід пересаджати всіх добровольців, які воювали на Донбасі зі зброєю в руках" / Фото: Facebook

Що кажуть юристи

Адвокат Іван Ліберман зазначає, що у Кримінальному кодексі закріплено ознаки об'єктивності складу злочину, серед яких:

  • спосіб;
  • місце;
  • час;
  • обставини;
  • засоби та знаряддя скоєння злочину.

"Слідство має з'ясувати – за яких обставин, коли і де було здійснено постріл, а також провести експертизу – чи був постріл зроблений з бойової зброї чи вогнепального пристрою небойового призначення", – каже "Сьогодні" Ліберман.

За словами адвоката, якщо цивільній особі дозволили вистрілити навіть із бойової гармати, але не під час бойових дій і не на фронті, то й судити її нема за що.

"У такому разі слідчі мають поставити питання керівництву військової частини, на якій підставі вони дозволили цивільному стріляти зі зброї. Тільки після всіх цих процедур можна говорити про наявність складу злочину та визначати підозрюваних", – каже Ліберман.

Водночас адвокат зазначає, що навіть якщо ДБР не зможе звинуватити журналіста в незаконному поводженні зі зброєю (ст. 263 КК України – до 7 років позбавлення волі), його можуть запідозрити у пропаганді насильства.

"Згідно зі ст. 300 КК України, за виробництво, розповсюдження кіно- та відеопродукції, що пропагує насильство і жорстокість, загрожує обмеження волі на строк до п'яти років. Ті самі дії з попередньою змовою групи осіб – до 5 років в'язниці", – каже Ліберман.

Іван Ліберман: "Бутусова можуть запідозрити у пропаганді насильства"
Іван Ліберман: "Бутусова можуть запідозрити у пропаганді насильства" / Фото: Facebook

"Відповідь" Зеленського?

На думку самого Бутусова, кримінальне провадження є наслідком його суперечки з президентом Володимиром Зеленським під час пресмарафону, що відбувся 26 листопада.

"Це пов'язано з пресконференцією, де я поставив президенту просте питання: чому він призначив на один з найвищих постів у державі – начальника комітету з розвідки – російського агента Руслана Демченка? І чи не соромно президенту, що він ганьбить і переслідує українських військових розвідників і водночас підносить і захищає російську агентуру? І тепер така ось "відповідь". Це демонстративний удар по свободі слова. Зеленський хоче показати, що він завжди може знайти привід, навіть найгірший. І дати підлеглим йому силовим структурам виконати "замовлення" – розпочати справу", – заявив "Сьогодні" Бутусов.

Юрій Бутусов: "Це демонстративний удар по свободі слова"
Юрій Бутусов: "Це демонстративний удар по свободі слова" / Фото: Офис Президента Украины

З ним погоджується Олег Жданов.

"Справа Бутусова" висмоктана з пальця, це нісенітниця і нонсенс. В Україні процвітає узурпація влади та тоталітаризм. Або Зеленський дійсно наказав "притиснути зухвалого журналіста", або ж він не керує процесом, а кримінальна справа – ініціатива самого ДБР, яке вирішило прогнутися перед паном", – каже Жданов.

Чи має справа перспективу і хто відповість за постріл

Військовий експерт Олег Старіков переконаний, що кримінальна справа проти Бутусова не має перспектив.

"У ст. 437 КК України, за якою ДБР відкрило кримінальне провадження, йдеться про таке: "Відповідальними за планування, підготовку, розв'язання чи ведення агресивної війни чи агресивних воєнних дій є посадові особи держави. Журналіст – це не посадова особа держави", – пояснює експерт.

Водночас Старіков зазначає, що у справі можуть знайти реальних підозрюваних. Ними виявляться офіцери військової частини, де Бутусов вистрілив з гармати.

"Якщо Бутусов не був у цей час резервістом, приписаним до цієї військової частини, не був учасником військових зборів і не входив до складу гарматного розрахунку, то керівництву військової частини доведеться відповідати – на якій підставі було здійснено постріл стороннім", – каже Старіков.

За його словами, командир частини може уникнути кримінальної відповідальності, якщо у нього будуть усі офіційні підтвердження законності пострілу.

"У будь-якому разі після публікації скандального відео весь вищий офіцерський склад частини отримає догану та буде позбавлений премії. Через політичний хайп постраждають військові", – підсумував Старіков.

Олег Старіков: "У справи проти Бутусова немає перспектив, але через політичний хайп постраждають військові"
Олег Старіков: "У справи проти Бутусова немає перспектив, але через політичний хайп постраждають військові" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сьогодні" повідомляв, що 26 листопада Юрій Бутусов посварився з президентом Володимиром Зеленським під час пресмарафону.

Також ми інформували, що редактор сайту "Цензор.нет" після звинувачення його у провокації на Донбасі заявив, що буде позиватися до президента України Володимира Зеленського.

Нагадаємо, що Бутусов активно коментує скандал із проваленою спецоперацією з доставлення в Україну групи російських бойовиків ПВК "Вагнер". Зокрема, він заявив, що з колишнього керівника ГУР Василя Бурби, який керував спецоперацією, було знято держохорону і його змушені охороняти іноземні сили.

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