Раньше стреляли за 200 гривен, а теперь 5 лет тюрьмы? Что грозит журналисту Бутусову за видео с гаубицей

В деле Юрия Бутусова могут найти реальных подозреваемых

ГБР проверяет законность выстрела, совершенного Юрием Бутусовым. Фото: коллаж "Сегодня"

Через два дня после словесной перепалки журналиста Юрия Бутусова с президентом Украины Владимиром Зеленским ГБР открыло уголовное производство из-за видео, на котором журналист стреляет из пушки. Сайт "Сегодня" выяснил, действительно ли ролик стал поводом для уголовного дела, что грозит Бутусову и кто может пострадать в результате скандала.

Что произошло

27 ноября главный редактор издания "Цензор.нет" Юрий Бутусов в Facebook опубликовал видео, на котором произвел выстрел из артиллерийского орудия.

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"В День памяти жертв Голодомора, должен признаться, что я, вероятно, могу быть причастен к гибели некоторых людей на Донбассе – но исключительно к гибели российских оккупантов, террористов и убийц украинского народа", – подписал журналист ролик.

Он также добавил, что видео было снято "очень давно, во время тренировок подразделений территориальной обороны одного из регионов Украины".

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"Это совершенно точно не настоящее время, поскольку я сейчас нахожусь в Киеве. Снят в строгом соответствии с действующими конвенциями и запретами", – подчеркнул Бутусов.

ГБР открыло дело

На следующий день после публикации ролика, Государственное бюро расследований решило проверить законность действий Бутусова и открыло уголовное производство.

"Журналист выложил видео, где он производит выстрелы из гаубицы Д-20 калибра 152 мм. Он сопровождает выстрел словами: "По оккупантам – огонь!" Позже Бутусов дописал, что видео было снято давно, на учениях, но обнародование подобных материалов наносит ущерб информационной безопасности государства и позволяет представителям государства-агрессора усиливать давление на Украину", – заявили в пресс-службе ведомства.

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В ГБР также добавили, что по предварительной информации, видео снято не в зоне ООС.

По данному факту открыто производство по ст. 414 (нарушение правил обращения с оружием) и ст. 437 (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны) УК Украины.

"Будут проверены также возможные должностные нарушения лицами, которые допустили гражданское лицо к соответствующему вооружению", – подытожили правоохранители.

В ГБР открыли уголовные производства по двум статьям / Фото: ГБР

Как быть с добровольцами?

Военный эксперт Олег Жданов уверен, что в произошедшем отсутствует состав преступления.

"Если ГБР считает, что журналист, выстрелив из пушки, совершил преступление, то по этой логике – необходимо пересажать всех добровольцев, которые, будучи гражданскими лицами, воевали на Донбассе с оружием в руках", – говорит "Сегодня" Жданов.

200 грн за выстрел из танка

Эксперт также отмечает, что в ВСУ существовала практика допуска гражданских к стрельбе из боевого оружия.

"Еще во времена Януковича, практически, любой желающий мог пострелять из автоматов, гранатометов и пушек на военных полигонах на платной основе. Выстрел из танка стоил 200 гривен", – рассказывает нам Жданов.

Также эксперт не исключает, что Бутусов был приглашен на учения как журналист и мог получить разрешение на стрельбу.

Олег Жданов: "По логике ГБР – необходимо пересажать всех добровольцев, которые воевали на Донбассе с оружием в руках" / Фото: Facebook

Что говорят юристы

Адвокат Иван Либерман отмечает, что в уголовном кодексе закреплены признаки объективности состава преступления, среди которых:

способ;

место;

время;

обстоятельства;

средства и орудия совершения преступления.

"Следствие должно выяснить – при каких обстоятельствах, когда и где был осуществлен выстрел, а также провести экспертизу – был ли выстрел произведен из боевого оружия или огнестрельного устройства небоевого назначения", – говорит "Сегодня" Либерман.

По словам адвоката, если гражданскому лицу разрешили выстрелить даже из боевой пушки, но не во время боевых действий и не на фронте, то и судить его не за что.

"В таком случае, следователи должны задать вопросы руководству воинской части, на каком основании они разрешили гражданскому стрелять из оружия. Только после всех этих процедур можно говорить о присутствии состава преступления и определять подозреваемых", – говорит Либерман.

В то же время адвокат отмечает, что даже если ГБР не сможет обвинить журналиста в незаконном обращении с оружием (ст. 263 УК Украины – до 7 лет лишения свободы), его могут заподозрить в пропаганде насилия.

"Согласно ст. 300 УК Украины, за производство, распространение кино- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость – грозит ограничение свободы на срок до пяти лет. Те же действия по предварительному сговору группой лиц – до 5 лет тюрьмы", – говорит Либерман.

Иван Либерман: "Бутусова могут заподозрить в пропаганде насилия" / Фото: Facebook

"Ответка" Зеленского?

По мнению самого Бутусова, уголовное производство является последствием его спора с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона, прошедшего 26 ноября.

"Это связано с пресс-конференцией, где я задал президенту простой вопрос: почему он назначил на один из высших постов в государстве – начальника комитета по разведке – российского агента Руслана Демченко? И не стыдно ли президенту, что он позорит и преследует украинских военных разведчиков и, при этом, поднимает и защищает российскую агентуру? И теперь такая вот "ответка". Это демонстративный удар по свободе слова. Зеленский хочет показать, что он всегда может найти повод, даже самый дурной. И дать подчиненным ему силовым структурам выполнить "заказ" – начать дело", – заявил "Сегодня" Бутусов.

Юрий Бутусов: "Это демонстративный удар по свободе слова" / Фото: Офис Президента Украины

С ним соглашается Олег Жданов.

"Дело Бутусова "высосано из пальца", это бессмыслица и нонсенс. В Украине процветает узурпация власти и тоталитаризм. Либо Зеленский действительно отдал приказ – "прижать дерзкого журналиста", или же он не управляет процессом, а уголовное дело – инициатива самого ГБР, которое решило прогнуться перед барином", – говорит Жданов.

Есть ли у дела перспектива и кто ответит за выстрел

Военный эксперт Олег Стариков уверен, что у уголовного дела против Бутусова нет перспектив.

"В ст. 437 УК Украины, по которой ГБР открыло уголовное производство, говорится следующее: "Ответственными за планирование, подготовку, развязывание или ведение агрессивной войны или агрессивных военных действий являются должностные лица государства. Журналист – это не должностное лицо государства", – объясняет нам эксперт.

В то же время Стариков отмечает, что в деле могут найти реальных подозреваемых. Ими окажутся офицеры воинской части, в которой Бутусов выстрелил из пушки.

"Если Бутусов не был в это время резервистом, приписанным к данной воинской части, не был участником военных сборов и не входил в состав орудийного расчета, то руководству воинской части придется отвечать – на каком основании был произведен выстрел посторонним", – говорит Стариков.

По его словам, командир части может избежать уголовной ответственности, если у него будут все официальные подтверждения законности выстрела.

"В любом случае, после публикации скандального видео, весь высший офицерский состав части получит выговор и будет лишен премии. Из-за политического хайпа пострадают военные", – подытожил Стариков.

Олег Стариков: "У дела против Бутусова нет перспектив, но из-за политического хайпа пострадают военные" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня сообщал, что 26 ноября Юрий Бутусов повздорил с президентом Владимиром Зеленским во время пресс-марафона.

Также мы информировали, что редактор сайта "Цензор.нет" после обвинения его в провокации на Донбассе заявил, что будет судиться с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Напомним, что Бутусов активно комментирует скандал с проваленной спецоперацией по доставке в Украину группы российских боевиков ЧВК "Вагнер". В частности, он заявил, что с бывшего руководителя ГУР Василия Бурбы, руководившего спецоперацией, была снята госохрана и его вынуждены охранять иностранные силы.