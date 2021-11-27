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Журналіст Бутусов має намір судитись із Зеленським

Марія Дмитренко Марія Дмитренко редактор розділу Влада
27 листопада, 17:38
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Бутусов вважає, що його запросили на пресмарафон заради дискредитації
Ліворуч на фото Юрій Бутусов, а праворуч Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"
Ліворуч на фото Юрій Бутусов, а праворуч Володимир Зеленський. Фото: колаж "Сьогодні"

Український журналіст Юрій Бутусов, після звинувачення у провокації на Донбасі, заявив, що судитиметься з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це журналіст сказав в ефірі "Радіо Свобода".

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"Я збираюся відстоювати свої інтереси в суді, оскільки президент визнав фактично свою брехню проти мене і набрехав ще на нові якісь речі. Тобто року брехні йому мало, він хоче ще", – сказав Бутусов.

Що відомо?

  • Президент України Володимир Зеленський під час пресмарафону 26 листопада заявив, що Бутусов працював на бізнесмена Ігоря Коломойського та образився через те, що не отримав посади в Міністерстві оборони.
  • Зеленський нагадав журналісту, як зустрічався з ним у студії "Квартал-95" перед обранням Зеленського президентом. Тоді, за словами глави держави, Бутусов був зацікавлений увійти до команди Володимира Зеленського, але посад після виборів так і не отримав. Саме в цьому, на думку президента, є причиною неприязні журналіста до чинного президента України.
  • Зеленський також звинуватив Бутусова у смертях на Донбасі через публікацію відео з безпілотником Bayraktar.

Також нагадаємо, Бутусов звинуватив Зеленського у брехні.

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