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"Я, мабуть, причетний до загибелі деяких людей" – зізнання Бутусова

Ірина Ковальчук Ірина Ковальчук Редактор розділу Світ
28 листопада, 16:13
В закладинки
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Головний редактор інформаційного порталу розповів, як він відкрив вогонь із гармати
Куди стріляв Бутусов, поки невідомо / Колаж "Сьогодні"
Куди стріляв Бутусов, поки невідомо / Колаж "Сьогодні"

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов у День пам'яті жертв Голодомору виклав відео, на якому він стріляє з гармати, і визнання, що він може бути причетний до загибелі людей на Донбасі – а конкретніше, бойовиків.

Відео журналіст розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.

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Визнання журналіста

"Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу", – написав Бутусов.

Пізніше, після того, як у соцмережах постало питання, а чи не порушує своєю стріляниною Бутусов мирні домовленості, журналіст додав, що відео було знято дуже давно (точна дата не вказана). І це було не на лінії зіткнення, а під час тренувань підрозділів неназваної територіальної оборони одного з регіонів України.

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"Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві. Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до дня Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон", – додав редактор.

Що передувало гарматі

  • За два дні до появи відео Юрій Бутусов посперечався з президентом Володимиром Зеленським під час пресмарафону.
  • Редактор "Цензор.нет" після звинувачення у провокації на Донбасі, заявив, що буде позиватися до президента України Володимира Зеленського.
  • Також Бутусов активно коментує скандал із проваленою спецоперацією по арешту групи російських бойовиків ПВК "Вагнер". Зокрема, він заявив, що з колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби, який керував спецоперацією, було знято держохорону та його змушені охороняти іноземні сили.

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