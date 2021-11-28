"Я, мабуть, причетний до загибелі деяких людей" – зізнання Бутусова

Головний редактор "Цензор.нет" Юрій Бутусов у День пам'яті жертв Голодомору виклав відео, на якому він стріляє з гармати, і визнання, що він може бути причетний до загибелі людей на Донбасі – а конкретніше, бойовиків.
Відео журналіст розмістив на своїй сторінці у Фейсбуці.
Визнання журналіста
"Мушу зізнатись, що я, ймовірно, можу бути причетним до загибелі деяких людей на Донбасі – але виключно до загибелі російських окупантів, терористів та вбивць українського народу", – написав Бутусов.
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Пізніше, після того, як у соцмережах постало питання, а чи не порушує своєю стріляниною Бутусов мирні домовленості, журналіст додав, що відео було знято дуже давно (точна дата не вказана). І це було не на лінії зіткнення, а під час тренувань підрозділів неназваної територіальної оборони одного з регіонів України.
"Це абсолютно точно не теперішній час, оскільки я зараз знаходжусь у Києві. Нічого героїчного в цьому відео нема, просте слово до дня Голодомору. Знято в суворій відповідності до діючих конвенцій та заборон", – додав редактор.
Що передувало гарматі
- За два дні до появи відео Юрій Бутусов посперечався з президентом Володимиром Зеленським під час пресмарафону.
- Редактор "Цензор.нет" після звинувачення у провокації на Донбасі, заявив, що буде позиватися до президента України Володимира Зеленського.
- Також Бутусов активно коментує скандал із проваленою спецоперацією по арешту групи російських бойовиків ПВК "Вагнер". Зокрема, він заявив, що з колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони України Василя Бурби, який керував спецоперацією, було знято держохорону та його змушені охороняти іноземні сили.