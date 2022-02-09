1,2 мільярда євро від Парижа та діалог на перспективу. Про що говорили Зеленський та Макрон і до чого тут вибори у Франції

Президент Франції вважає Мінські угоди єдиним шляхом досягнення миру в Україні

Макрон у ролі переговорника щодо Донбасу продемонструє авторитет Франції на міжнародній арені. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 8 лютого, у Києві відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і п резидента Франції Еммануеля Макрона . Це перший візит президента Франції до нашої країни за минулі 24 роки (після Жака Ширака, який відвідав Україну 1998 року – Ред.). Після переговорів, які тривали понад дві години, український лідер зазначив, що "безпека України та Європи була основною темою зустрічі".

Отже, про що ж домовилися глави держав і чого тепер варто чекати на Україну?

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Що заявив Зеленський

Президент України наголосив, що у нього та президента Франції спільне бачення щодо питань безпеки України та світу. Він також наголосив на значній підтримці з боку Єлисейського палацу.

"Франція важлива для нашого регіону та всього ЄС. Це потужний крок підтримки нашої держави: Франція виділяє 1,2 млрд євро макрофінансовій допомозі Україні. Еммануель Макрон багато робить для України" , – Заявив Зеленський.

Також глава української держави зазначив, що під час переговорів було досягнуто домовленості про проведення зустрічі радників лідерів "Нормандської четвірки" у Берліні 10 лютого , і висловив сподівання, що дана зустріч наблизить переговори лідерів країн-учасниць "Нормандського формату".

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Володимир Зеленський: "Франція важлива для нашого регіону та всього ЄС" / Фото: Офис Президента Украины

Що сказав Макрон

Президент Франції заявив, що вважає Мінські угоди єдиним шляхом досягнення миру в Україні. Він також запевнив, що його країна разом із Німеччиною залишатимуться посередниками у вирішенні конфлікту на Донбасі.

"Я обговорював питання виконання Мінських угод з Путіним. Україна теж до цього готова. Це шлях, який дозволяє йти до сталого світу. Конфлікт РФ та України регулюється Мінською угодою та Нормандським форматом. Нагадаю, що у лютому 2015 року після підписання Мінських угод зупинилося сильне кровопролиття . Ми повинні просунутися далі, хоча є різні дискусії за форматом". , – сказав Макрон.

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Водночас, президент Франції заявив про недоторканність територіальної цілісності України.

"На цьому шляху немає кроку назад. Хочу підкреслити вашу витримку і холоднокровність за такої концентрації військ РФ на кордонах. Суверенітет націй повинен лежати в основі світопорядку, який влаштовуватиме всіх" , – Підсумував він.

Еммануель Макрон: "Мінські угоди – єдиний шлях досягнення миру в Україні" / Фото: Офис Президента Украины

Прориву немає, але діалог продовжується

Політолог Руслан Бортник зазначає, що у переговорах Зеленського та Макрона не відбулося значного прориву щодо вирішення кризи на південному сході України.

"Проте зустріч показала, що діалог між Україною, Росією та Заходом триває. Була озвучена дата переговорів радників лідерів "Нормандської четвірки", а отже, сторони будуть шукати шляхи врегулювання конфлікту на Донбасі", – каже "Сьогодні" Бортник.

Мінські угоди без конкретики

Політолог Антон Кучухіде звернув увагу, що президент Франції кілька разів наголошував на необхідності виконання Україною Мінських угод.

"Франція, Росія та Україна згодні виконувати Мінські угоди, однак Україна і Росія мають абсолютно протилежні погляди на деякі пункти даних домовленостей. Президент Франції не уточнив, чию точку зору він підтримує при виконанні "Мінська". У його словах не було конкретики", – каже нам Кучухіддзе.

Антон Кучухідзе: "Президент Франції не уточнив, чию думку він підтримує при виконанні "Мінська" / Фото: Facebook

Чому Макрон взяв роль переговорника Заходу із РФ

За словами політолога, візит Макрона до Києва не виявився результативним для України.

"Цей дипломатичний вояж більше схожий на піар самого Макрона. По-перше, йому необхідно реабілітуватися в очах європейців після того, як у 2019 році Франція наполягала на знятті з Росії санкцій, обіцяючи, що Москва піде на деескалацію конфлікту на Донбасі, але цього не Крім того, на носі вибори президента Франції та Макрону необхідно показати своїм громадянам, що він сильний політик, здатний вирішувати глобальні питання світової безпеки", – каже експерт.

З ним погоджується Руслан Бортник.

"Макрон взяв на себе роль переговорника Заходу з Росією, на яку претендував президент Туреччини Ердоган. Його мета – продемонструвати авторитет Франції на міжнародній арені та підняти свій власний рейтинг", – каже Бортник.

Руслан Бортник: "Мета Макрона – продемонструвати авторитет Франції та підняти власний рейтинг" / Фото: Facebook

Таємні домовленості

Політолог Ігор Петренко не виключає, що на зустрічі Макрона з Зеленським, а раніше з Путіним, могли бути досягнуті певні домовленості, які політики поки що не розголошували.

"Можливо президент Франції дізнався, на які точки дотику згодні вийти Зеленський і Путін, після чого йому необхідно порадитися з лідерами США, Великобританії та Німеччини. А далі, 10 лютого, на зустрічі в Берліні, після консультації зі своїми керівниками, радники лідерів країн обговорять дані умови і шукатимуть варіанти консенсусу. Цілком можливо, що берлінська зустріч стане результативнішою у вирішенні української кризи", – підсумував Петренко.

Ігор Петренко: "Можливо, берлінська зустріч стане результативнішою у вирішенні української кризи" / Фото: Facebook

Раніше сайт "Сегодня" повідомляв, що 7 лютого у Москві відбулися переговори президента Франції Еммануеля Макрона із президентом Росії Володимиром Путіним. Під час зустрічі президент Франції заявив про необхідність того, щоб у питанні європейської безпеки "всі повелися відповідально".

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