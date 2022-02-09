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1,2 миллиарда евро от Парижа и диалог на перспективу. О чем говорили Зеленский и Макрон и при чем здесь выборы во Франции

Богдан Приходько Богдан Приходько Ведущий редактор Власть Сегодня
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9 февраля, 11:38
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Президент Франции считает Минские соглашения единственным путем достижения мира в Украине
Макрон в роли переговорщика по Донбассу продемонстрирует авторитет Франции на международной арене. Фото: коллаж "Сегодня"
Макрон в роли переговорщика по Донбассу продемонстрирует авторитет Франции на международной арене. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 8 февраля, в Киеве состоялась встречапрезидента Украины Владимира Зеленского и президента Франции Эммануэля Макрона. Это первый визит президента Франции в нашу страну за минувшие 24 года (после Жака Ширака, который посетил Украину в 1998 году – Ред.). После переговоров, которые длились более двух часов, украинский лидер отметил, что "безопасность Украины и Европы были основной темой встречи".

Итак, о чем же договорились главы государств и чего теперь стоит ждать Украине?

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Что заявил Зеленский

Президент Украины подчеркнул, что у него и президента Франции общее видение относительно вопросов безопасности Украины и мира. Он также отметил значительную поддержку со стороны Елисейского дворца.

"Франция важна для нашего региона и всего ЕС. Это мощный шаг поддержки нашего государства: Франция выделяет 1,2 млрд евро макрофинансовой помощи Украине. Эммануэль Макрон многое делает для Украины", – заявил Зеленский.

Также глава украинского государства отметил, что во время переговоров была достигнута договоренность о проведении встречи советников лидеров "Нормандской четверки" в Берлине 10 февраля, и выразил надежду, что данная встреча приблизит переговоры самих лидеров стран-участниц "Нормандского формата".

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Владимир Зеленский: "Франция важна для нашего региона и всего ЕС"
Владимир Зеленский: "Франция важна для нашего региона и всего ЕС" / Фото: Офис Президента Украины

Что сказал Макрон

Президент Франции заявил, что считает Минские соглашения единственным путем достижения мира в Украине. Он также заверил, что его страна вместе с Германией будут оставаться посредниками в разрешении конфликта на Донбассе.

"Я обсуждал вопрос выполнения Минских соглашений с Путиным. Украина тоже к этому готова. Это путь, позволяющий идти к устойчивому миру. Конфликт РФ и Украины регулируется Минским соглашением и Нормандским форматом. Напомню, что в феврале 2015 года после подписания Минских соглашений остановилось сильное кровопролитие. Мы должны продвинуться дальше, хотя есть разные дискуссии по формату", – сказал Макрон.

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В то же время президент Франции заявил о неприкосновенности территориальной целостности Украины.

"На этом пути нет шага назад. Хочу подчеркнуть вашу выдержку и хладнокровность при такой концентрации войск РФ на границах. Суверенитет наций должен лежать в основе миропорядка, который будет устраивать всех", – подытожил он.

Эммануэль Макрон: "Минские соглашения – единственный путь достижения мира в Украине"
Эммануэль Макрон: "Минские соглашения – единственный путь достижения мира в Украине" / Фото: Офис Президента Украины

Прорыва нет, но диалог продолжается

Политолог Руслан Бортник отмечает, что в переговорах Зеленского и Макрона не произошло значительного прорыва относительно разрешения кризиса на юго-востоке Украины.

"Тем не менее встреча показала, что диалог между Украиной, Россией и Западом продолжается. Была озвучена дата переговоров советников лидеров "Нормандской четверки", а значит, стороны будут далее искать пути урегулирования конфликта на Донбассе", – говорит "Сегодня" Бортник.

Минские соглашения без конкретики

Политолог Антон Кучухидзе обратил внимание, что президент Франции несколько раз ставил акцент на необходимости выполнения Украиной Минских соглашений.

"Франция, Россия и Украина согласны выполнять Минские соглашения, однако у Украины и России абсолютно противоположные взгляды на некоторые пункты данных договоренностей. Президент Франции не уточнил, чью точку зрения он поддерживает при выполнении "Минска". В его словах не было конкретики", – говорит нам Кучухидзе.

Антон Кучухидзе: "Президент Франции не уточнил, чью точку зрения он поддерживает при выполнении
Антон Кучухидзе: "Президент Франции не уточнил, чью точку зрения он поддерживает при выполнении "Минска" / Фото: Facebook

Почему Макрон взял роль переговорщика Запада с РФ

По словам политолога, визит Макрона в Киев не оказался результативным для Украины.

"Этот дипломатический вояж больше похож на пиар самого Макрона. Во-первых, ему необходимо реабилитироваться в глазах европейцев после того, как в 2019 году Франция настаивала на снятии с России санкций, обещая, что Москва пойдет на деэскалацию конфликта на Донбассе, но этого не произошло. Кроме того, на носу выборы президента Франции и Макрону необходимо показать своим гражданам, что он сильный политик, способный решать глобальные вопросы мировой безопасности", – говорит нам эксперт.

С ним соглашается Руслан Бортник.

"Макрон взял на себя роль переговорщика Запада с Россией, на которую претендовал президент Турции Эрдоган. Его цель – продемонстрировать авторитет Франции на международной арене и поднять свой собственный рейтинг", – говорит Бортник.

Руслан Бортник: "Цель Макрона – продемонстрировать авторитет Франции и поднять собственный рейтинг"
Руслан Бортник: "Цель Макрона – продемонстрировать авторитет Франции и поднять собственный рейтинг" / Фото: Facebook

Тайные договоренности

Политолог Игорь Петренко не исключает, что на встрече Макрона с Зеленским, а ранее с Путиным, могли быть достигнуты определенные договоренности, которые политики пока не стали разглашать.

"Возможно, президент Франции узнал, на какие точки соприкосновения согласны выйти Зеленский и Путин, после чего ему необходимо посоветоваться с лидерами США, Великобритании и Германии. А далее, 10 февраля, на встрече в Берлине, после консультации со своими руководителями, советники лидеров стран обсудят данные условия и будут искать варианты консенсуса. Вполне возможно, что берлинская встреча станет более результативной в решении украинского кризиса", – подытожил Петренко.

Игорь Петренко: "Возможно, берлинская встреча станет более результативной в решении украинского кризиса"
Игорь Петренко: "Возможно, берлинская встреча станет более результативной в решении украинского кризиса" / Фото: Facebook

Ранее сайт "Сегодня" сообщал, что 7 февраля в Москве состоялись переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с президентом России Владимиром Путиным. Во время встречи президент Франции заявил о необходимости того, чтобы в вопросе европейской безопасности "все повели себя ответственно".

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