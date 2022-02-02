Відмовився від США і змінив ім'я: п'ять фактів, які ви не знали про Бориса Джонсона

Борис Джонсон – один з найексцентричніших світових політиків з багатим родоводом

Епатажний політик Борис Джонсон приїхав до України/Колаж "Сьогодні"

До України з візитом прибув прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. Відразу з аеропорту він попрямував на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Насамперед політики обговорювали небезпеку вторгнення до нашої країни військ агресора. А також торкнулися перспективи союзу України з Польщею та Британією.

Але чим відомий пан Джонсон і чи варто покладатися на його підтримку? Цікаві факти про цю особу ми зібрали у матеріалі "Сьогодні".

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Не британець Борис, а американець Алекс?

Політик народився 19 червня 1964 року на Манхеттені у Нью-Йорку. При народженні хлопчик отримав одразу два громадянства – британське та американське. Але від останнього відмовився 2016-го, коли сів до урядового крісла.

В Америці Джонсон провів лише кілька років, невдовзі його родина перебралася до Європи. Початкову освіту майбутній політик здобув уже у Європейській школі Брюсселя, а продовжив навчання у підготовчій школі у Східному Сассексі. Потім вступив до закритого елітного Ітонського коледжу.

Саме там його почали називати Борисом, а не на американський зразок Алексом. Адже повне ім'я британського прем'єр-міністра – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. У дитинстві рідні звали його просто Ал.

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Вищу освіту Джонсон здобув в одному з найкращих навчальних закладів – Оксфордському університеті.

Студент Борис Джонсон / Фото: uznayvse

Політик блакитної крові

Як відомо, у Британії панує монархія. І незважаючи на те, що главі уряду не обов'язково потрібно народитися у Віндзорському замку, нинішній прем'єр-міністр може також похвалитися своїм родоводом.

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Бабуся Бориса Джонсона по маминій лінії Івонн Ейлінн Вільямс – прямий нащадок герцога Павла Вюртембергського, який є спадкоємцем останнього монарха Британії, який народився поза її межами. Виходить, що Джонсон – через кілька поколінь правнук Георга II.

Високопоставлені посади обіймали й близькі родичі: прадід Джонсона служив міністром закордонних справ в імперії Османа, а дід захищав права людини в Європейській комісії.

Слід додати, що й батьки глави уряду є не простими фермерами. Батько працював у Світовому банку та був членом Європарламенту. Мама була художницею.

Борис Джонсон зі своєю матір'ю, якої не стало у вересні минулого року / Фото: Twitter \ grimmyyyyyy

Вигнали із газети за фальсифікацію

Після університету Джонсон вирішив стати журналістом. Його родина мала зв'язки, завдяки яким випускник Оксфорда потрапив до редакції The Times на позицію кореспондента-стажера. Але протримався там лише рік. Його звільнили за вигадану цитату історика Коліна Лукаса (а за сумісництвом – його хрещеного батька).

Але все не так погано, як могло здатися. Після інциденту медійник-початківець деякий час працював у газеті Wolverhampton Express & Star. Потім його взяли кореспондентом The Daily Telegraph у Брюсселі, а після повернення до Лондона молодого Джонсона підвищили до головного редактора The Spectator. У кріслі головного він і отримав звання улюбленого автора Маргарет Тетчер.

Британський прем'єр-міністр розпочинав свою кар'єру з журналістики / Фото: uznayvse

Британський листоноша Пєчкін

Ще будучи мером Лондона (2008-2016), Джонсон запам'ятався своєю пристрастю до двоколісного транспорту. Замість того, щоб діставатися роботи на представницькому автомобілі у супроводі кортежу, він щодня крутив педалі. Таким чином тодішній чиновник хотів по-своєму боротися з заторами.

При Джонсоні на вулицях британської столиці з'явилися велопрокати, які неформально назвали на його честь – Boris bikes або по-нашому "борисопеди".

Щоправда, після призначення політика на посаду міністра закордонних справ служба безпеки заборонила йому безтурботно кататися, розвіваючи за вітром чубчик. Тим більше Джонсон не пересів назад на байк, отримавши статус прем'єр-міністра.

Британський прем'єр-міністр на "борисопеді" / Фото: Peter Nicholls REUTERS

Той ще гуляка

Поки вся країна сиділа на самоізоляції, 20 травня 2020-го в резиденції прем'єр-міністра в Лондоні чиновники спокійно чилили, не дотримуючись соціальної дистанції. Це розкрилося аж через півтора року. У грудні 2021 року журналісти The Guardian оприлюднили фото з вечірки.

Після знімку, на якому прем'єр-міністра підловили під час відпочинку із дружиною та колегами в саду офісу уряду за адресою Даунінг-стріт, 10, вибухнув величезний скандал. ЗМІ почали надавати нові факти про подібні регулярні гуляння для чиновників.

Джонсон із дружиною та колегами спокійно відпочивають у розпал локдауну / Фото: Paul Brand

У результаті політик відбувся відмовками. Нібито він думав, що прийшов на робочий захід. Через необачний кутеж його рейтинг моментально впав, люди почали виходити на мирні акції, а апарат британського уряду почав розслідування справи, щоб виявити порушення антиковідного законодавства і вирішити, які заходи слід вжити.