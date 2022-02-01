Британія допоможе Україні воювати на морі: деталі від Зеленського

Прем'єр-міністр Борис Джонсон нагадав про Меморандум про морське партнерствоміж Україною та Великою Британією, яким передбачаються спільне будування військових кораблів, реконструкція українських суднобудівних підприємств та будівництво двох баз ВМС України. У такий спосіб Британія продовжує надавати допомогу нашій країні на тлі загрози нового вторгнення Росії.
Про це Джонсон заявив на брифінгу після переговорів з президентом України Володимиром Зеленським.
Зі свого боку український лідер сказав: "Це один з потужних кроків – незалежний флот, який дійсно захищатиме наші береги і нашу акваторію. Тому ще раз хочу подякувати прем'єр-міністру (Борису Джонсону. – Ред.). Ми розпочали це питання кілька років тому і зараз дійшли до практики у цьому питанні. Це військово-морські бази тощо. Я думаю, що нам дуже допоможе".
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Візит Джонсона в Україну
- Прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 1 лютого прилетів до Києва, щоб обговорити з Володимиром Зеленським можливу військову агресію Росії проти України. Крім того, Британія анонсувала виділення Україні 88 млн фунтів стерлінгів на підтримку енергетичної незалежності.
- Візит також пов'язаний з новим альянсом України з Великою Британією та Польщею. Про це оголосив президент України Володимир Зеленський під час виступу у Верховній Раді.
- Крім того, прем'єр-міністр Великобританії Борис Джонсон переніс телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним через Україну.
- Джонсон заявив, що вторгнення Росії в Україну стане поразкою Путіна, а також прокоментував санкції проти Росії.
- А президент України Володимир Зеленський розповів, що робитиме з Мінськими угодами, на брифінгу після переговорів із Джонсоном